張錦芳教授 - 如何向兒童解釋「認識的人未必可信」｜護苗信箱

張教授：

從兒子就讀幼稚園開始，我便向他灌輸性教育，兒子現在就讀小學三年級，近日他突然問我為甚麼兒童認識的人也會侵犯他們，我真的不知如何回應才會令兒子明白，又不會產生過分恐懼，請你指教一下。

黃女士

張教授答：

我很欣賞你從幼稚園開始就向兒子灌輸性教育，讓他在小學三年級時就能提出這樣重要的問題。這顯示出你對於孩子安全和健康成長的重視。根據數據顯示，大多數侵犯兒童的人都是孩子所認識的，他們的侵犯動機亦不同。以下幾點建議，可以幫助你向兒子解釋這個問題：

1.利用無知的侵犯者：侵犯者可能會利用小孩的無知，認為他們缺乏相關知識，從而欺騙他們進行不當行為。告訴兒子，這種行為是錯誤的，並強調他有權利拒絕任何讓他感到不舒服的行為。

2.過去經歷的影響：有些侵犯者可能在小時候也曾遭受侵犯，因而誤以為大人和小孩之間的性接觸是正常的成長過程。這是錯誤的觀念，必須讓兒子明白，這種行為是不被接受的。

3.心理問題：某些侵犯者可能存在心理問題或缺乏社交技巧，導致他們無法尋找合適的性對象。他們可能認為小孩容易控制，從中獲得滿足感。

4.權力感的操控：侵犯者可能利用威脅或欺凌行為，讓小孩感到害怕，從而獲得權力感。

如果你對兒子突然提出這個問題感到困惑，可以反問他是否有特別的原因或經歷，讓他想起這個話題。同時提醒他，如果遇到任何可疑的行為，應立刻說「不」，並告訴你或其他信任的成年人。這樣不僅讓他了解哪些行為是不對的，也能讓他學會好好保護自己和增強安全意識。最重要的是，鼓勵他隨時向你提問，讓他知道你是可以信賴的，並且願意聆聽他的擔憂，這樣可以減少他的恐懼感，並幫助他建立健康的自我保護意識。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳教授

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

