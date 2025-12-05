張錦芳教授 - 如何處理兒子過分的性幻想｜護苗信箱

張教授：

我有一名8歲兒子，他自從在學校上了性教育課後，多次致電不同機構的求助電話訴說自己被姊姊性侵犯，但他是獨生子，根本沒有姊姊。我本以為兒子可在性教育課學習正確的性知識，但現在反而成了我的煩惱，我應怎樣停止他這種行徑？

陳先生

張教授答：

我非常理解你面對這種情況的困惑與擔憂。性教育課程本應是幫助孩子了解正確的性知識，但有時卻可能引發他們的誤解或幻想。儘管你的兒子是獨生子，但他可能在尋求情感支持與理解，這是正常的心理發展過程。你可以考慮以下幾個論點：

1.幻想與想像：孩子在成長過程中，會創造出各種幻想角色來理解周圍的世界。即使沒有姊姊，他也可能想像出一個「姊姊」的角色。因此，你可以詢問他對「姊姊」的具體描述。

2.誤解與混淆：孩子在接收性教育資訊後，可能會將某些情境誤解為性侵犯。你可以與他討論課堂上學到的內容，並釐清他對性侵犯的定義與理解。

3.社交經驗：如果兒子與其他小朋友曾有親密的互動，這些經歷可能讓他感到困惑。你可以詢問他是否與同齡朋友曾有互動，並幫助他理解這些行為的正常性與界限。

4.代入角色：孩子可能曾經目睹一些不當的「性行為」（例如色情電影、網站），並將自己代入所看到的角色中，誤以為自己遭到侵犯。這種情況也需要引導他理解情況。

5.親身經歷：最嚴重的情況是，他可能真的被一個「姊姊」性侵犯，這需要立即處理。

由於以上情況只是假設，你應以開放式問題來了解更多細節，助你測試他是否將性教育的內容轉移到自己身上，或對性侵犯有所誤解。如果確實發生性侵犯，你應立即警告相關人士，並尋求社工的協助。

性教育不僅僅是學校的責任，家長也應主動幫助孩子澄清性疑惑。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

