張錦芳教授 - 兒子於學校做出不當行為｜護苗信箱

張教授：

兒子今年6歲，最近學校社工找我，說我兒子多次揭起女同學校裙，女同學向其母親哭訴，不敢上學，故此社工要求我要教導兒子正確觀念，並建議他調去另一班。我嘗試向兒子解釋這個行為是不正確的，但他卻無心聽我的說話並大發脾氣，我應該如何向他解釋這種行為是不妥當的呢？

何太

張教授答：

6歲的兒子多次揭起女同學校裙是不尋常的表現，原因有很多，可以是因為缺乏性教育或人際關係的教育、與該女同學的關係欠佳、曾受侵犯或欺凌、模仿、其他心理創傷等，希望你能與社工聯絡，與兒子一同了解當中原因。

當你指出兒子的錯誤行為時，兒子可能因為做錯事而感到自責和羞愧，而且他的心理防衛機制會令他否認事實和對事件感到憤怒。建議處理方法如下：

1.改善關係：如果兒子態度強硬，你可以先避談他的錯誤行為，着重建立關係，多陪伴他玩耍，關心他上學情況，例如適應學校環境、社交情況、與老師關係等。

2.留意需要：細心留意兒子其他異常行為，例如尿牀、失眠、社交困難、情緒大起大落等，從關心他的生活需要着手。

3.從兒子角度出發：當兒子主動談及揭起女同學裙子的事件時，可從他的角度去了解其想法。你可以說：「當時是甚麼令你揭起女同學的裙子？」「你覺得那位女同學被揭起裙子會有甚麼感覺？」「如果別人突然脫掉你的褲子，你會感覺如何？」

4.給予選擇：當兒子明白自己對女同學的傷害，可以給予幾個方案讓他為自己的行為負責，例如讓他獨自向女同學道歉、由家長陪同去道歉等。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

延伸閱讀：

張錦芳教授 - 被性侵犯孩子常誤以為自己有錯｜護苗信箱

張錦芳教授 - 如何處理兒子過分的性幻想｜護苗信箱

張錦芳教授 - 如何向兒童解釋「認識的人未必可信」｜護苗信箱

