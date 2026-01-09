張錦芳教授 - 按部就班教導孩子10項性知識｜護苗信箱

張教授：

我的兒子10歲，我留意到他對性開始感到好奇，其實我已在家中的電腦安裝過濾軟件，防止他瀏覽色情網頁。可是他的同學有時候亦會和他提及一些性話題，請問我可如何教導兒子呢？

胡先生

張教授答：

踏入青少年期，孩子對性充滿疑惑和幻想。色情圖片、動作和扭曲的性活動使他們產生「性嘗試」的衝動，影響賀爾蒙的正常運作，並導致誤解。因此，父母應及早灌輸正確的性觀念，鼓勵孩子勇於提問，避免未來被錯誤知識影響。以下是教導孩子的10項性知識：

1.性別之分：幫助孩子理解性別的基本概念，認識自己的身份。

2.身體私處：教導孩子私密部位的重要性及界限，讓他們學會保護自己。

3.出生之謎：解釋出生過程，包括懷孕和分娩的基本知識，讓孩子正確認識生命的起源。

4.性侵犯：教孩子識別性侵犯，強調個人界限，學會拒絕不當行為。

5.尊重身體：強調尊重自己和他人身體的重要性，幫助孩子建立健康的自我形象。

6.愛與性的區別：幫助孩子理解愛情與性愛的不同，認識情感關係的複雜性。

7.性行為：簡要介紹性行為，強調安全和同意，讓孩子了解健康關係的基礎。

8.結婚承諾：說明婚姻的意義及伴侶之間的承諾，讓孩子明白婚姻的情感責任。

9.懷孕情緒：教導孩子懷孕帶來的情感變化，讓他們認識生理與心理的調整。

10.性病預防：強調性病風險及預防方法，讓孩子明白保護自己和伴侶重要性。

父母可安排時間講解，並在適當的時候進行深入討論。這些知識能幫助孩子建立正確的性觀念，促進健康的成長。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳教授

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

