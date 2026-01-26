校長也要與時並進 貼地領導學校「知己知彼」成進步關鍵｜津中樂道

教育不應遵循校長的個人品味，盲目因循過往經驗，而該「不時不食」，順應時代、社會、學生變化改變，以學生好處為重。忌離地：遠離社會，無法切合社會發展趨勢；遠離學生，無法貼近學生成長所需。

作為校長，除了胸襟，亦需好奇心、求知欲，才能帶領學校保持「貼地」，往前邁進。「知己知彼，百戰百勝」，校長首先該了解的，是自己的學校，否則談何領導？

每間學校由不同地區、優勢、短處、特質、發展歷程、學生、家長與教師組成，有獨特校情、需要。忽視校情，硬套所謂「成功模式」，最終可能動搖學校根基，所以「知己」後，須與老師團隊群策群力，方能擬定適切方案，讓學校走得更遠。

「知己」亦應見於日常：從學生身上，學待人處事的純真；從老師身上，學不熟悉的領域；從其他校長身上，學經驗。

近日聆聽不同學校校長分享，他們皆按照學校需要發展，一是強化學校強項，如體育表現突出，便持續投放資源，支持發展；二是檢視學校不足，與同事共議新措施，如將課外活動納入常規時間表，讓學生有「活動空間」。

要帶領學校，「知彼」同樣重要，校長無法對外面世界不管不顧，僅憑美好想像帶領，不然離地，亦背離教育。教育政策、發展推陳出新，校長得主動了解，措施才能與時俱進。

近年，人工智能（AI）大行其道，世界各地學校包括內地已廣泛應用AI，學與教方法持續「更新」，顛覆教育生態：老師用AI設計不同階段學材，讓學生探索、學習；學生運用AI輔助個人化學習，培養自主性、促進反思與激發創造力。學校老師自然該增值，利用AI幫學生學得更好，但校長更該身先士卒，帶頭學習，激勵大家拓闊視野，克服對科技的恐懼，參與教育轉型，保持學校競爭力。

校長唯有「知己知彼」，才能貼地帶領貼地的學校更進一步。

文：陳美儀

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為中華基督教會銘賢書院校長。

本文標題原為〈貼地領導〉。

