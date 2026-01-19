陳得南 - 領路開蹊徑 航夢築學程｜津中樂道

第二期「香港領航教師及校長培訓計劃」集中培訓部分已順利完成，受益於內地教育專家及同儕的交流，加以教育局悉心安排的參訪活動，感受殊深，甚有領會。

首先是校長需引領團隊建立大局觀的學校文化視野，要清楚國家教育發展藍圖及世界大勢方向，從而掌握香港教育在這大局下的定位。學校除了要發揮自身特色，更要培養教師具備大格局的思維及「大我」胸懷，並要在教材及評核中引領學生認識國家及拓寬國際視野。

此外，人工智能及數字教育的到來，也提醒我們要不斷調適課程，與時並進。從參訪所見，內地有些學校不止在教學策略、硬件配套、學生校園生活，更在管理思維上，逐步蛻變為數字賦能的學習型群體。

香港有不同的辦學團體，辦學風格多元，綻放異彩，這是優勢，然而在不斷演變的社會環境、國際形勢及科技躍進下，如何在今天社會的情境中持續豐富及更新辦學理念，重塑教育及學習的意義以錨定穩健前行的方向，這正是我們共同的挑戰。

另一深刻領會是規劃與理論結合的重要。要將大局觀的視野轉化為「指導思想」，需要具體且有實踐理論作支持的規劃。規劃需兼容學校歷史積澱、辦學使命、學校特色、課程設置、校園布局及校長文化領導力，在各個層面上貫徹始終，呈現出學校獨有的文化，最終才有可能轉化為推動學校前進的力量。

而在眾多規劃項目中，比較深刻的是內地學校建立專業教師團隊的用心，尤其對於年輕老師的培養及指導，組織嚴謹，從劃分教師成長階段、訂立核心素養，到獎勵評價機制，均明確清晰，同時以人為本，安排細緻，手把手引領教師掌握教學基本功及班級經營方法。

交流最寶貴的是思想碰撞及互相發明，如要落實還要配合香港校情，因時制宜，作合理調適，不過經歷已足以啟發我們如何領引前路，並找出揚帆彼岸的康莊航道。

文：陳得南

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為旅港開平商會中學校長及九龍城區中學校長會主席。

