Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳得南 - 領路開蹊徑 航夢築學程｜津中樂道

知識轉移
更新時間：18:32 2026-01-19 HKT
發佈時間：18:32 2026-01-19 HKT

第二期「香港領航教師及校長培訓計劃」集中培訓部分已順利完成，受益於內地教育專家及同儕的交流，加以教育局悉心安排的參訪活動，感受殊深，甚有領會。

首先是校長需引領團隊建立大局觀的學校文化視野，要清楚國家教育發展藍圖及世界大勢方向，從而掌握香港教育在這大局下的定位。學校除了要發揮自身特色，更要培養教師具備大格局的思維及「大我」胸懷，並要在教材及評核中引領學生認識國家及拓寬國際視野。

此外，人工智能及數字教育的到來，也提醒我們要不斷調適課程，與時並進。從參訪所見，內地有些學校不止在教學策略、硬件配套、學生校園生活，更在管理思維上，逐步蛻變為數字賦能的學習型群體。

香港有不同的辦學團體，辦學風格多元，綻放異彩，這是優勢，然而在不斷演變的社會環境、國際形勢及科技躍進下，如何在今天社會的情境中持續豐富及更新辦學理念，重塑教育及學習的意義以錨定穩健前行的方向，這正是我們共同的挑戰。

另一深刻領會是規劃與理論結合的重要。要將大局觀的視野轉化為「指導思想」，需要具體且有實踐理論作支持的規劃。規劃需兼容學校歷史積澱、辦學使命、學校特色、課程設置、校園布局及校長文化領導力，在各個層面上貫徹始終，呈現出學校獨有的文化，最終才有可能轉化為推動學校前進的力量。

而在眾多規劃項目中，比較深刻的是內地學校建立專業教師團隊的用心，尤其對於年輕老師的培養及指導，組織嚴謹，從劃分教師成長階段、訂立核心素養，到獎勵評價機制，均明確清晰，同時以人為本，安排細緻，手把手引領教師掌握教學基本功及班級經營方法。

交流最寶貴的是思想碰撞及互相發明，如要落實還要配合香港校情，因時制宜，作合理調適，不過經歷已足以啟發我們如何領引前路，並找出揚帆彼岸的康莊航道。

文：陳得南

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為旅港開平商會中學校長及九龍城區中學校長會主席。

延伸閱讀：

吳幼美 - 數字賦能：杭州教育考察啟示｜津中樂道

蔡子良 - 歌聲背後的溫暖力量｜津中樂道

羅楚雲 - 從「取消或不取消」到「轉化與陪伴」｜津中樂道
 

最Hit
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
01:35
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
突發
3小時前
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
01:25
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
影視圈
6小時前
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
影視圈
5小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
00:42
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
社會
7小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
3小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
傷腎習慣｜每天愛喝這飲料 26歲女恐需終身洗腎 醫生拆解年輕人洗腎5大病因
傷腎習慣｜每天愛喝這飲料 26歲女恐需終身洗腎 醫生拆解年輕人洗腎5大病因
醫生教室
5小時前