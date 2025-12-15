羅楚雲 - 從「取消或不取消」到「轉化與陪伴」｜津中樂道

大埔宏福苑火災事故，全城同悲。政府訂立悼念日，停辦慶祝活動，表達哀痛，合情合理。其後，有學校宣布取消聖誕慶祝；部分學生在網上表達失落。作為新任校長，我認為在哀傷之際，教育的責任在於引導學生在現實處境中學習判斷、學習同理。

每間學校的校情不同，處理方法也可各有不同。若校內社群有人深受事故影響，取消或延後大型歡慶，讓社群有空間處理情緒，自是必要；同時，決定的背後聚焦引導師生對人與社群的關懷。

而我就在學校啟動了一次「以持份者為本」的決策。我邀請學生會協作，向教職員與學生分別通過問卷蒐集意見。然後，我們一同思考：誰需要被特別照顧？哪些節目可以轉化為感恩與關懷？哪些安排可能對受影響者造成負擔？最後的決定是既不倉卒取消，也非照舊如常，而是「分流處理」——部分活動延期，部分如期舉行，但更換主題與內容，把歡慶轉為感恩，把娛樂轉為致敬。

具體而言，司儀稿加入了對災民與救援人員的致意，活動程序融入禱告、捐款與關懷行動；設計壁報，讓同學留言送暖；便服日籌款照常，把善款捐予受災家庭；所有非課堂活動均設「自由參與」與「替代空間」，不欲參與者可到圖書館或社工室，由班主任與社工提供接納與陪伴。決議完成後，向家長、教職員與學生發布，並保留修訂機制，隨着學生的情緒與需要微調。

這次經驗讓我體會到：當學生感到被尊重，規則就不再是外在壓力，而是內在選擇。教育的本質，是在真實世界中學會成為人。願我們在哀傷中仍不失盼望，在分歧中仍不失善意；讓每一次艱難抉擇，都是一次公民教育、品格教育與靈性教育的機會。

文：羅楚雲

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為香港真光書院校長。

