徐家賢 - 視學報告分享會：推動優質教育｜津中樂道

本人近期參與了由教育局質素保證分部主辦的視學周年報告主要結果分享會。是次會議旨在向學界回饋最新的視學結果，並重點分享香港學校在4個教育範疇中值得借鏡的良好例子。

愛國主義及價值觀教育方面，許多學校採用「知情行」的整合框架，將其納入學校整體目標和活動規劃中，讓學生不僅學習祖國的歷史、建立國民身份認同，更能將所學融入日常生活中，真正做到以行動來體現愛國情懷。同時，學校亦通過舉辦家長國安講座和親訪內地等活動，讓家長了解祖國當前的發展。

在數字教育及STEAM教育方面，不同學校充分運用科技工具以優化學與教體驗，將人工智能融入課程，提升各學科在學與教的效能。通過設計跨學科課程，激發學生的好奇心和創造力，增強他們的實踐能力，培養明辨性思考。

學校亦十分關注學生的身心健康，重點推廣健康生活方式。學校通過營造積極的校園體育氛圍以加強身心發展、推動關愛文化、減輕學習壓力，以及創設促進身心均衡發展的校園文化，建構正面的學習環境，並培養學生正面的價值觀。

整體課程規劃與自主學習是分享會的另一亮點。本學年有更多學校能以「有機結合、自然連繫、多元策略、互相配合、課堂內外、全校參與」的方式，將不同學習元素和課堂外的學習融合起來，並推動更靈活且系統化的課程設計，鼓勵學生自主探索，從而提高學習動機和成效。

分享會後，我在校內的行政會、課程會議和教職員會議中與副校長、中層管理人員及教職員分享了當天的內容。大家從良好的教育實踐中學習，優化全校各科組的自評工作，以回應教育發展趨勢，進一步提升我校的教育質量，為學生帶來更多益處。

同時，這也為全體教職員提供反思自身教學和學生支援工作的專業發展機會，以培養學生成為具有全球視野和文化底蘊的未來棟樑。

文：徐家賢

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為迦密主恩中學校長、西貢及將軍澳中學校長會主席。

