章蕾 - 正向教育——正能量卡｜津中樂道

弱勢學校的學生，特別需要老師的鼓勵，就能正向成長。吸收正向教育的養分，2023年我們創作了「正能量卡」！

「校長，早晨！」這一句打招呼，配合揮揮手，來自一位特殊學習需要的中一同學，來之不易。從被動不理睬別人，到主動打招呼，轉捩點是教他禮貌，他肯嘗試，給他一張正能量卡。以後，每個清早，他都懂得跟我打招呼。

「正能量卡」是怎樣的計劃？若學生在品格、學業或服務表現優異，老師可以送學生正能量卡。5張正能量卡，可以申請換取一張「免留堂」金牌，不用留堂的學生可以選擇換禮物。今年老師們更獻新猷——「夾公仔機」，擁有5張正能量卡，就可以夾心愛的公仔。若學生獲10張正能量卡，成為「正能量之星」，早會時頒發證書，以示嘉許。

另外，正能量卡納入MAP（即Moral（品德）、Academic（學術）、Participation（參與））獎勵計劃的計分項目，正能量卡5張相等於1分。學校希望通過課堂學習、品德培養及校園生活，加強訂立明確的目標，努力追求卓越（關於MAP計劃，將來有機會，另文書寫介紹）。

考測期間，我們開展「自願留校溫習計劃」，安排老師陪伴及教導學生溫習。若學生選擇自願3天留校溫習，就獲發3張正能量卡，如此類推。

「努力啊，上啊，衝啊，射啊，有正能量卡！」籃球場上，畢業的師兄在觀眾席向汗流浹背的師弟們大叫！

若學生改善欠交功課習慣、積極參與課堂、成績進步、減少遲到、參與義工服務、參與各類比賽……老師會按個別學生的個別情況發正能量卡，以資鼓勵！

在2023-24年，發出正能量卡總數共2120張，獲正能量卡的有327人，獲正能量卡證書的有39人；到了2024-25年，發出正能量卡總數增至2302張，獲正能量卡的增至405人，獲正能量卡證書的增至80人。

「正能量卡」，能鼓勵學生正向改變。「正能量卡」，我們看見學生的笑容，看見學生的改善，看見學生的進步，老師們都感到快慰！

文：章蕾

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為基督教四方福音會深培中學校長。

