梅志文 - 學校領導的啟示與反思｜津中樂道

在學生心中，校長是智慧與權威的象徵；在教師眼中，校長是行政經驗的寶庫；而在校長之間，每位同儕都是珍貴的學習對象。筆者有幸於11月隨教育局赴北京研習，這次閉環式學習，讓校長們得以暫時放下校務，全情投入專業交流與學習。在為期一周的研習中，來自不同領域的專家深入分享，使我們在文化傳承、科技創新與法理知識等方面獲益良多。

在校長論壇中，我們於4小時內聽取了14間京港學校報告，深入了解各校如何將教育願景轉化為實際行動。這次論壇不僅促進彼此的專業交流，更啟發我們結合校情，發展優質的教育服務。

我所服務的學校擁有獨特優勢——高比例的跨境生與高比例的非華語生共同學習。這種多元文化環境為學生提供了理想的語言學習平台：跨境生能通過自然交流提升英語能力； 生有深入學習中華文化的機會；而本地生則肩負促進中西文化交流的使命，這種跨文化體驗也將成為他們未來發展的寶貴資產。

田嵩燕教授在「弘揚中華優秀文化」講座中指出，中華文明綿延不絕的密碼不僅在於地理優勢與文化融合，更關鍵的是完善的選任制度，以及儒家學說所建構的道德秩序和社會秩序。中華傳統文化的成長模式是「以我為主，相容並包，和而不同，推陳出新」。

放眼未來，「推陳出新」已成必然趨勢。數字教育與人工智能作為教育界未來發展的重要方向，學校應善用資源做好教師培訓和家長教育、優化學生個人化學習、精準教學分析和高效校務管理；在確保數據安全的前提下有效促進學習，培養學生應對未來挑戰的能力。

在這次京港校長交流中，我們不僅在知識上有所增長，更深刻體會到：教育工作者唯有堅守傳統文化精髓，同時擁抱科技創新，方能為學生開創更廣闊的未來。

文：梅志文

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為伯特利中學校長、律師紀律審裁團成員。

延伸閱讀：

徐家賢 - 視學報告分享會：推動優質教育｜津中樂道

章蕾 - 正向教育——正能量卡｜津中樂道

鄺永燊 - 從視學報告說好教育故事｜津中樂道

