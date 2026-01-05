蔡子良 - 歌聲背後的溫暖力量｜津中樂道

在香港道教聯合會青松中學最近的校內歌唱比賽中，一位參賽同學因緊張而突然忘記歌詞，現場頓時陷入微妙的靜默。就在表演即將面臨尷尬之際，數百名台下的同學默契地保持着近乎「零分貝」的耐心等待——這無聲的支持瞬間轉化為鼓勵掌聲。更令人動容的是，台下同學隨即輕聲合唱關鍵段落，幫助她重拾節奏、重燃自信，最終讓演出在情感的盡情揮灑中圓滿落幕。這不僅是一場比賽，更是我校正向價值教育的最佳註腳，溫暖而難忘。

我們常問：在學業成績之外，孩子能否真正內化正向價值觀？青松中學給出了自己的答案——緊扣教育局訂定的12項首要價值觀，設計了從中一到中六的「6年培育藍圖」。中一年級以「承擔」為起點，中二以「堅毅」為主軸，中三強調「感恩」，中四重視「仁愛」，中五追求「包容」，直至中六提煉為「自信」。這六大特質貫穿日常課堂、早會及各類校園活動，讓「青松人」在學業進步的同時，品格亦日益成熟。

為了讓學生從「知」到「行」，我們將價值觀化為一系列具體而深刻的體驗。例如，每年中二同學接受系統化長跑訓練，挑戰5公里路程，通過汗水與喘息，深刻體會堅持與團隊互助的重要；義工服務計劃則帶領同學們前赴護老中心，陪伴長者，同時亦有邀請長者回校體驗「當一天學生」，在相互關懷中學習尊重與溝通；高中階段開設的「生命啟導課程」，以正向思維、領導才能、人生規劃與關愛感恩為主軸，結合社會體驗，啟動學生的自我探索與目標設定——例如親身參與「紙皮回收」的一日工作，體會基層艱苦，從而思考如何為社會貢獻自己的力量。

這一切源於從課程設計到活動實踐，構築完整的價值教育。在中學學習的6年光陰裏，青松人不僅建立了扎實的學術根基，更養成了堅毅、自信、仁愛、感恩、承擔與包容的核心品格。當他們畢業後踏出校門，帶走的不僅是知識，更是一份內在的指引與力量。我們深信，這群兼具責任感與貢獻精神的年輕人，將能以溫暖而堅定的姿態，面對未來的挑戰與機遇，不僅成為具備擔當的21世紀公民，更能在各自的崗位上，活出青松人所特有的、閃耀着人性光輝的獨特風采。

文：蔡子良

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為香港道教聯合會青松中學校長及教育局觀塘區公益少年團執行委員會副主席、觀塘區學校聯會執行委員。

