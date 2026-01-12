吳幼美 - 數字賦能：杭州教育考察啟示｜津中樂道

筆者有幸成為教育局第二期「領航教師及校長培訓計劃」之學員，於12月與4位校長同儕赴杭州進行「跟崗學習」。在領航導師——杭州市拱墅區教育研究院狄海鳴副院長的安排下，走訪了7間具代表性的學校及機構，深入了解人工智能如何融入「教、學、研、管、評」五大範疇，體現國家數字賦能教育的願景。

考察期間，我們參與了當區教育局主辦的「AI賦能教學創新實踐論壇」。論壇不僅邀得重量級講者分享，更搭建平台讓超過40位教師展示他們訓練的「學科專屬智能體」（AI Agent），並將其靈活應用於各教育場景：由簡化行政流程、擔任教研靈感助理、分析課堂互動，到針對學生難點提供即時學習支援等，均展現了資訊科技為傳統教學模式帶來的轉型和突破。

是次考察亦深入了解導師研發的「iPRT素養質量管理模型」。該模型旨在評估傳統紙筆測試難以量度的核心素養，如價值觀、綜合能力等。模型將抽象素養轉化為具體指標（Indicators），通過特定任務（Project），配合標準化評量表（Rubrics），並運用數字技術（Technology）自動分析數據，讓「看不見的素養」化為「可見可評的表現」，並內化成「可培養的習慣」。

參訪的兩間中小學，展示了利用iPRT模型推動書寫測評及與香港姊妹學校進行種植實踐。在書寫測評中，通過與AI協作，能迅速將良好寫字姿勢歸納為「頭正、肩平、背直、足安」的標準化評分準則，並精準指出「臂、手、指」的配合要領。而在種植計劃中，模型結合了地理、數學等學科素養，並融入感恩、國民身份認同等價值觀，生成多元評估工具，讓過往僅靠教師主觀觀察的學習表現以具體數據呈現，進一步達至「以評促學」。

此行收穫滿滿，不僅擴闊了教育視野，更為香港學校推動數字教育提供了寶貴的借鑑經驗。

文：吳幼美

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為聖公會白約翰會督中學校長、津中議會執委。

