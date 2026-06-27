澳門消委會檢測紅酒 重金屬鉛恐致貧血/傷肝腎 即睇20款安全名單

紅酒可增添聚餐時的氛圍與儀式感，是不少人日常小酌之選。澳門消委會早前與市政署合作，對市面葡萄酒進行抽查，結果顯示受檢樣本的重金屬及防腐劑含量未見異常，全部樣本均符合澳門相關標準的要求。

澳門消委會檢測20款葡萄酒

根據《澳門消費》資料，本次調查共搜集了20個葡萄酒樣本，全部樣本由澳門消委會與市政署食品安全廳人員以隨機方式於超級市場和酒業零售專賣店購買。樣本規格由375毫升至750毫升，標籤聲稱產地包括：德國、西班牙、智利、法國、葡萄牙、澳洲、意大利、新西蘭及保加利亞。

澳門消委會測試20款葡萄酒名單⬇⬇⬇

即看20款葡萄酒名單

1. BROWN BROTHERS MOSCATO ROSÉ 2021 VINTAGE

規格：750ml

聲稱產地：澳洲

零售價（澳門元）：95.00

檢測結果：✔️

2. CAVA HELLO KITTY

規格：750ml

聲稱產地：西班牙

零售價（澳門元）：100.00

檢測結果：✔️

3. CHARLES DE FÈRE SPARKLING WINE

規格：750ml

聲稱產地：法國

零售價（澳門元）：115.00

檢測結果：✔️

4. CHÂTEAU Couffin du Périer CÔTES DE BOURG 2016

規格：750ml

聲稱產地：法國

零售價（澳門元）：198.00

檢測結果：✔️

5. CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE PAUILLAC 2015

規格：375ml

聲稱產地：法國

零售價（澳門元）：368.00

檢測結果：✔️

6. CHIARO MOSCATO VINO FRIZZANTE

規格：750ml

聲稱產地：意大利

零售價（澳門元）：95.00

檢測結果：✔️

7. DÃO RIBEIRO SANTO GRANDE ESCOLHA 2010

規格：750ml

聲稱產地：葡萄牙

零售價（澳門元）：306.00

檢測結果：✔️

8. DÃO VINHA PAZ RESERVA 2015

規格：750ml

聲稱產地：葡萄牙

零售價（澳門元）：218.00

檢測結果：✔️

9. DOMAINE BESSA VALLEY ENIRA RESERVA WINE WITH PGITHRACIAN LOWLANDS 2016

規格：750ml

聲稱產地：保加利亞

零售價（澳門元）：168.00

檢測結果：✔️

10. DON MELCHOR CABERNET SAUVIGNON 2019

規格：750ml

聲稱產地：智利

零售價（澳門元）：845.00

檢測結果：✔️

11. DUMANGIN CHAMPAGNE L'EXTRA BRUT

規格：750ml

聲稱產地：法國

零售價（澳門元）：320.00

檢測結果：✔️

12. GABEL 2018 SPÄTBURGUNDER

規格：750ml

聲稱產地：德國

零售價（澳門元）：175.00

檢測結果：✔️

13. MOËT & CHANDON CHAMPAGNE

規格：750ml

聲稱產地：法國

零售價（澳門元）：308.00

檢測結果：✔️

14. Penfolds BIN 2 SHIRAZ MATARO 2020

規格：750ml

聲稱產地：澳洲

零售價（澳門元）：185.00

檢測結果：✔️

15. PIO CABERNET SAUVIGNON 2019

規格：750ml

聲稱產地：智利

零售價（澳門元）：105.00

檢測結果：✔️

16. QUINTA DA BACALHÔA CABERNET SAUVIGNON 2019

規格：750ml

聲稱產地：葡萄牙

零售價（澳門元）：219.00

檢測結果：✔️

17. QUINTA DO CASAL BRANCO ALVARINHO VINHO BRANCO 2020 WHITE WINE

規格：750ml

聲稱產地：葡萄牙

零售價（澳門元）：68.00

檢測結果：✔️

18. TÁVORA-VAROSA D.O.C 2020 Rosé Bruto

規格：750ml

聲稱產地：葡萄牙

零售價（澳門元）：123.00

檢測結果：✔️

19. VILLA MARIA SINGLE VINEYARD TAYLORS PASS Pinot Noir MARLBOROUGH 2018

規格：750ml

聲稱產地：新西蘭

零售價（澳門元）：585.00

檢測結果：✔️

20. Willi Schaefer RIESLING SPÄTLESE 2020

規格：750ml

聲稱產地：德國

零售價（澳門元）：398.00

檢測結果：✔️

【同場加映】重金屬超標恐傷肝損腎 澳門消委會檢測咖啡 即看10款安全名單

是次檢測工作按照第5/2024號行政法規《食品中食品添加劑使用標準》及第23/2018號行政法規《食品中重金屬污染物最高限量》作為依據及判定，分別對樣本的防腐劑（山梨酸及苯甲酸）及重金屬鉛進行檢測：

防腐劑：可防止食品腐敗變質，延長食品的保存期，山梨酸及苯甲酸都是常用於加工食品的防腐劑。在通常情況下，按照規定的使用量使用防腐劑不會對人體的健康造成危害。然而，防腐劑可能會引發過敏反應，過敏體質人士務必仔細查看產品標籤上的成分表，了解是否含有引發過敏反應的食品添加劑，以確保自身的健康和安全。根據本澳第5/2024號行政法規《食品中食品添加劑使用標準》規定葡萄酒的防腐劑最高限量：不得檢出200mg /kg山梨酸及苯甲酸。檢測結果顯示全部葡萄酒樣本均未見異常，符合相關法規要求。

重金屬鉛：對人體健康會造成危害，若短時間內攝入大量鉛會導致消化系統不適、貧血、甚至死亡，而長時間攝入低劑量的鉛亦會損害肝臟和腎臟，並特別對兒童的智力發展會造成不良影響。根據本澳第23/2018號行政法規《食品中重金屬污染物最高限量》，葡萄酒重金屬鉛最高限量0.2mg/kg，檢測結果顯示全部20批次葡萄酒樣本均未見異常，符合本澳相關法規要求 。

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葡萄酒選購及食用健康衛生建議

向信譽良好的店舖購買葡萄酒，降低品質風險。

留意葡萄酒的包裝狀態，不購買包裝破損或沒有密封的葡萄酒，保障酒液質量。

仔細閱讀包裝上的產品標籤資料、酒精濃度等信息，結合自身對酒精承受力作出選擇。

如發現酒液渾濁、有刺鼻酸味或霉味時，則不應飲用。

未開瓶的葡萄酒應避免陽光直接照射、於恆溫及恆濕環境存放；橫放讓瓶塞濕潤防氧化；開瓶後用瓶塞密封，冷藏並盡快飲用，避免與異味物品同放。

飲用時把控量與儲存細節，在享受葡萄酒風味同時，兼顧身體健康，實現美味與健康的平衡。

建議餐中飲用葡萄酒，避免空腹飲酒傷胃；不要與碳酸飲料混喝，以免加速酒精吸收。

特殊人群（包括孕婦、哺乳期女性、肝病患者、酒精過敏者、未成年人）禁止飲用；正在服用抗生素、鎮痛藥等藥物期間也需避免飲用，以防引發藥物反應。

資料來源：《澳門消費》

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