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澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？

食用安全
更新時間：11:30 2026-03-25 HKT
發佈時間：11:30 2026-03-25 HKT

衛生卷紙每日貼身使用，其品質直接影響家居衛生與如廁體驗。澳門消委員會去年公布了15款市面常見衛生卷紙測試結果，從強韌度、吸水力、易沖度及柔軟度四大指標全面評測，發現全部樣本在強韌度與吸水力方面均達標準，但柔軟度表現參差，更有4款未能通過易沖度測試，或增加馬桶堵塞風險。

15款卷紙樣本 強韌度與吸水力達優等 馨雅/植護防穿破力佳

澳門消委員以普通消費者身份在澳門實體店購買15款衛生卷紙樣本，當中包括：

  • 5層紙：2款
  • 4層紙：9款
  • 3層紙：3款
  • 未標示層數：1款

價格方面，每卷零售價由澳門元2.10元至4.45元不等，測試參考中國國家標準GB/T 20810-2018《衛生紙(含衛生紙原紙)》，評測項目涵蓋：抗張指數（測量拉伸至斷裂所需的力度）、球形耐破度（反映防穿破能力）、橫向吸液高度（吸水力）、可分散性及柔軟度。結果發現：

  • 抗張指數：所有15款樣本的縱向與橫向數值均達國家標準中的優等品質要求，表示日常使用時不易撕斷。
  • 球形耐破度：同樣全部達標，其中兩款5層紙樣本——Xinya馨雅及植護表現最佳，防穿破能力更勝一籌。
  • 橫向吸液高度：全部樣本同樣達到優等品質要求，能快速吸收水分，確保清潔效能。

15款卷紙品牌 防穿破力/易沖度/柔軟度一覽

品牌 每卷價格(澳門元) * 球形耐破度 (N) 可分散性 柔軟度(mN)
Xinya馨雅 初享簡柔有芯卷紙 2.63 4.81 185
植護 氣墊紙巾‧悅色橙有芯衛生紙 2.66 4.77 262
Babroy貝柔寶寶高級卷紙 2.10 3.45 143
Lifedays生活天4D衛生卷紙 2.35 4.00 295
Meadows4D立體壓花衛生紙 3.49 3.33 180
Tempo 閃鑽四層水梨花衛生紙 3.99 2.80 166
Vinda維達
維達金鑽		 2.92 3.30 130
ZENSES SUPERIOR
PROTECTION(WHITE TEA)		 3.54 3.48 167
心相印 衛生紙(茶語.絲享) 2.54 3.54 151
香港潔柔 衛生紙JUMBO 2050(FACE有芯) 4.45 4.10 132

潔柔衛生紙(藍面子有芯)

 2.46 3.66 168
Andrex皇冠
經典3層衛生紙 - 印花		 3.22 2.42 84
SELECT佳之選
Bathroom Tissue Jumbo
Pack衛生紙重量裝		 3.59 2.56 87
VIRJOY BEST SAVER 2.74 2.61 92
潔而雅 青檸檬(1800)卷紙 2.80 3.97 167

*購買樣本時的金額，不同零售點售價可能會有差異，僅供參考。

3款紙柔軟度高 觸感最舒適

柔軟度測試數值越小代表越柔軟，對肌膚更友好。以下3款紙樣本表現最佳：

  • Andrex皇冠（3層紙）
  • SELECT佳之選（3層紙）
  • VIRJOY（3層紙）

其中「SELECT佳之選」樣本不僅柔軟度高，每卷平均長度更達37.8米，是15款中最長，每卷平均張數也有278張，在份量上同樣具優勢。

4款樣本恐塞馬桶

易沖度（可分散性）是許多家庭最關心的指標。測試將100毫米 x 100毫米的樣本放入有漩渦的5升水中，觀察40秒後能否分散成碎片。未能通過測試的4款樣本包括：

  • Xinya馨雅（5層紙）
  • 植護（5層紙）
  • Babroy貝柔（4層紙）
  • 潔而雅 青檸檬（未標示層數）

消委會提醒，若家中馬桶易塞，卷紙有機會在水中或難以迅速沖散，盡量慎選。

選購時有4大重點要留意

選擇衛生卷紙時，應綜合考慮強韌度、吸水力、易沖度及柔軟度等多項因素。消委會提醒消費者，選購衛生卷紙時應注意以下要點：

1. 貨比三家

相同產品在不同商號售價可能不同，建議多比較價格，選擇信譽良好的商號購買，避免來歷不明的產品。

2. 檢查包裝

選購時應挑選包裝封口整齊牢固、沒有破損的產品，以免在潮濕環境中滋生細菌。

3. 嗅覺及觸覺檢查

若發現產品有刺激性氣味，或輕輕抖動時有粉塵掉落，可能是品質不佳的跡象，應立即停止使用。

4. 儲存方式

不宜大量囤積，應保存在乾燥地方，避免潮濕影響紙質。

 

資料來源：澳門消委會

延伸閱讀：澳門消委會檢測20款杯麵 全部屬「高鈉」 9成杯麵熱量等於1至2碗白飯

 

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