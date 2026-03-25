澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？

衛生卷紙每日貼身使用，其品質直接影響家居衛生與如廁體驗。澳門消委員會去年公布了15款市面常見衛生卷紙測試結果，從強韌度、吸水力、易沖度及柔軟度四大指標全面評測，發現全部樣本在強韌度與吸水力方面均達標準，但柔軟度表現參差，更有4款未能通過易沖度測試，或增加馬桶堵塞風險。

15款卷紙樣本 強韌度與吸水力達優等 馨雅/植護防穿破力佳

澳門消委員以普通消費者身份在澳門實體店購買15款衛生卷紙樣本，當中包括：

5層紙：2款

4層紙：9款

3層紙：3款

未標示層數：1款

價格方面，每卷零售價由澳門元2.10元至4.45元不等，測試參考中國國家標準GB/T 20810-2018《衛生紙(含衛生紙原紙)》，評測項目涵蓋：抗張指數（測量拉伸至斷裂所需的力度）、球形耐破度（反映防穿破能力）、橫向吸液高度（吸水力）、可分散性及柔軟度。結果發現：

抗張指數：所有15款樣本的縱向與橫向數值均達國家標準中的優等品質要求，表示日常使用時不易撕斷。

球形耐破度：同樣全部達標，其中兩款5層紙樣本——Xinya馨雅及植護表現最佳，防穿破能力更勝一籌。

橫向吸液高度：全部樣本同樣達到優等品質要求，能快速吸收水分，確保清潔效能。

15款卷紙品牌 防穿破力/易沖度/柔軟度一覽

品牌 每卷價格(澳門元) * 球形耐破度 (N) 可分散性 柔軟度(mN) Xinya馨雅 初享簡柔有芯卷紙 2.63 4.81 ✘ 185 植護 氣墊紙巾‧悅色橙有芯衛生紙 2.66 4.77 ✘ 262 Babroy貝柔寶寶高級卷紙 2.10 3.45 ✘ 143 Lifedays生活天4D衛生卷紙 2.35 4.00 ✔ 295 Meadows4D立體壓花衛生紙 3.49 3.33 ✔ 180 Tempo 閃鑽四層水梨花衛生紙 3.99 2.80 ✔ 166 Vinda維達

維達金鑽 2.92 3.30 ✔ 130 ZENSES SUPERIOR

PROTECTION(WHITE TEA) 3.54 3.48 ✔ 167 心相印 衛生紙(茶語.絲享) 2.54 3.54 ✔ 151 香港潔柔 衛生紙JUMBO 2050(FACE有芯) 4.45 4.10 ✔ 132 潔柔衛生紙(藍面子有芯) 2.46 3.66 ✔ 168 Andrex皇冠

經典3層衛生紙 - 印花 3.22 2.42 ✔ 84 SELECT佳之選

Bathroom Tissue Jumbo

Pack衛生紙重量裝 3.59 2.56 ✔ 87 VIRJOY BEST SAVER 2.74 2.61 ✔ 92 潔而雅 青檸檬(1800)卷紙 2.80 3.97 ✘ 167

*購買樣本時的金額，不同零售點售價可能會有差異，僅供參考。

3款紙柔軟度高 觸感最舒適

柔軟度測試數值越小代表越柔軟，對肌膚更友好。以下3款紙樣本表現最佳：

Andrex皇冠（3層紙）

SELECT佳之選（3層紙）

VIRJOY（3層紙）

其中「SELECT佳之選」樣本不僅柔軟度高，每卷平均長度更達37.8米，是15款中最長，每卷平均張數也有278張，在份量上同樣具優勢。

4款樣本恐塞馬桶

易沖度（可分散性）是許多家庭最關心的指標。測試將100毫米 x 100毫米的樣本放入有漩渦的5升水中，觀察40秒後能否分散成碎片。未能通過測試的4款樣本包括：

Xinya馨雅（5層紙）

植護（5層紙）

Babroy貝柔（4層紙）

潔而雅 青檸檬（未標示層數）

消委會提醒，若家中馬桶易塞，卷紙有機會在水中或難以迅速沖散，盡量慎選。

選購時有4大重點要留意

選擇衛生卷紙時，應綜合考慮強韌度、吸水力、易沖度及柔軟度等多項因素。消委會提醒消費者，選購衛生卷紙時應注意以下要點：

1. 貨比三家

相同產品在不同商號售價可能不同，建議多比較價格，選擇信譽良好的商號購買，避免來歷不明的產品。

2. 檢查包裝

選購時應挑選包裝封口整齊牢固、沒有破損的產品，以免在潮濕環境中滋生細菌。

3. 嗅覺及觸覺檢查

若發現產品有刺激性氣味，或輕輕抖動時有粉塵掉落，可能是品質不佳的跡象，應立即停止使用。

4. 儲存方式

不宜大量囤積，應保存在乾燥地方，避免潮濕影響紙質。

資料來源：澳門消委會

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