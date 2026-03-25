澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
發佈時間：11:30 2026-03-25 HKT
衛生卷紙每日貼身使用，其品質直接影響家居衛生與如廁體驗。澳門消委員會去年公布了15款市面常見衛生卷紙測試結果，從強韌度、吸水力、易沖度及柔軟度四大指標全面評測，發現全部樣本在強韌度與吸水力方面均達標準，但柔軟度表現參差，更有4款未能通過易沖度測試，或增加馬桶堵塞風險。
15款卷紙樣本 強韌度與吸水力達優等 馨雅/植護防穿破力佳
澳門消委員以普通消費者身份在澳門實體店購買15款衛生卷紙樣本，當中包括：
- 5層紙：2款
- 4層紙：9款
- 3層紙：3款
- 未標示層數：1款
價格方面，每卷零售價由澳門元2.10元至4.45元不等，測試參考中國國家標準GB/T 20810-2018《衛生紙(含衛生紙原紙)》，評測項目涵蓋：抗張指數（測量拉伸至斷裂所需的力度）、球形耐破度（反映防穿破能力）、橫向吸液高度（吸水力）、可分散性及柔軟度。結果發現：
- 抗張指數：所有15款樣本的縱向與橫向數值均達國家標準中的優等品質要求，表示日常使用時不易撕斷。
- 球形耐破度：同樣全部達標，其中兩款5層紙樣本——Xinya馨雅及植護表現最佳，防穿破能力更勝一籌。
- 橫向吸液高度：全部樣本同樣達到優等品質要求，能快速吸收水分，確保清潔效能。
15款卷紙品牌 防穿破力/易沖度/柔軟度一覽
|品牌
|每卷價格(澳門元) *
|球形耐破度 (N)
|可分散性
|柔軟度(mN)
|Xinya馨雅 初享簡柔有芯卷紙
|2.63
|4.81
|✘
|185
|植護 氣墊紙巾‧悅色橙有芯衛生紙
|2.66
|4.77
|✘
|262
|Babroy貝柔寶寶高級卷紙
|2.10
|3.45
|✘
|143
|Lifedays生活天4D衛生卷紙
|2.35
|4.00
|✔
|295
|Meadows4D立體壓花衛生紙
|3.49
|3.33
|✔
|180
|Tempo 閃鑽四層水梨花衛生紙
|3.99
|2.80
|✔
|166
|Vinda維達
維達金鑽
|2.92
|3.30
|✔
|130
|ZENSES SUPERIOR
PROTECTION(WHITE TEA)
|3.54
|3.48
|✔
|167
|心相印 衛生紙(茶語.絲享)
|2.54
|3.54
|✔
|151
|香港潔柔 衛生紙JUMBO 2050(FACE有芯)
|4.45
|4.10
|✔
|132
|
潔柔衛生紙(藍面子有芯)
|2.46
|3.66
|✔
|168
|Andrex皇冠
經典3層衛生紙 - 印花
|3.22
|2.42
|✔
|84
|SELECT佳之選
Bathroom Tissue Jumbo
Pack衛生紙重量裝
|3.59
|2.56
|✔
|87
|VIRJOY BEST SAVER
|2.74
|2.61
|✔
|92
|潔而雅 青檸檬(1800)卷紙
|2.80
|3.97
|✘
|167
*購買樣本時的金額，不同零售點售價可能會有差異，僅供參考。
3款紙柔軟度高 觸感最舒適
柔軟度測試數值越小代表越柔軟，對肌膚更友好。以下3款紙樣本表現最佳：
- Andrex皇冠（3層紙）
- SELECT佳之選（3層紙）
- VIRJOY（3層紙）
其中「SELECT佳之選」樣本不僅柔軟度高，每卷平均長度更達37.8米，是15款中最長，每卷平均張數也有278張，在份量上同樣具優勢。
4款樣本恐塞馬桶
易沖度（可分散性）是許多家庭最關心的指標。測試將100毫米 x 100毫米的樣本放入有漩渦的5升水中，觀察40秒後能否分散成碎片。未能通過測試的4款樣本包括：
- Xinya馨雅（5層紙）
- 植護（5層紙）
- Babroy貝柔（4層紙）
- 潔而雅 青檸檬（未標示層數）
消委會提醒，若家中馬桶易塞，卷紙有機會在水中或難以迅速沖散，盡量慎選。
選購時有4大重點要留意
選擇衛生卷紙時，應綜合考慮強韌度、吸水力、易沖度及柔軟度等多項因素。消委會提醒消費者，選購衛生卷紙時應注意以下要點：
1. 貨比三家
相同產品在不同商號售價可能不同，建議多比較價格，選擇信譽良好的商號購買，避免來歷不明的產品。
2. 檢查包裝
選購時應挑選包裝封口整齊牢固、沒有破損的產品，以免在潮濕環境中滋生細菌。
3. 嗅覺及觸覺檢查
若發現產品有刺激性氣味，或輕輕抖動時有粉塵掉落，可能是品質不佳的跡象，應立即停止使用。
4. 儲存方式
不宜大量囤積，應保存在乾燥地方，避免潮濕影響紙質。
資料來源：澳門消委會
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