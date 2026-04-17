重金屬超標恐傷肝損腎 澳門消委會檢測咖啡 即看10款安全名單

咖啡已成為許多港人每日必備的提神良伴，甚至是一種生活態度。市面咖啡種類繁多，究竟當中有沒有食安風險？澳門消委會去年底與市政署食品安全廳合作，對10款咖啡產品進行抽查，當中包括「UCC」、「片岡 BLENDY」和「ILLY」等熱門品牌。結果顯示所有樣本檢出的重金屬及真菌毒素含量未見異常，全部樣本均符合相關標準的要求。

澳門消委會檢測咖啡 重金屬鉛/赭曲霉毒素A損害肝腎

根據《澳門消費》資料顯示，測試全部樣本由澳門消委會與市政署食品安全廳人員以隨機的方式於澳門各超級市場購買，樣本規格由80克至500克不等，抽取的樣本有咖啡豆及咖啡粉，標籤聲稱產地包括：德國、日本、英國、意大利、澳門特區和台灣地區等。

根據市政署食品安全資訊網，重金屬鉛對人體健康危害甚大。短時間攝入大量鉛可引致消化系統不適、貧血，甚至致命；長時間攝入低劑量鉛則會損害肝臟和腎臟，對兒童的智力發展尤為不利。澳門法規訂明，咖啡中的鉛最高限量為每公斤0.5毫克。本次檢測的10款咖啡樣本全部未檢出鉛，安全水平理想。

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另一項檢測重點是「赭曲霉毒素A」。這是一種由真菌產生的代謝物，當咖啡豆在潮濕環境下儲存，即使表面看不見霉菌，也有可能已受污染。此毒素化學性質非常穩定，即使經過高溫烘焙或煮沸也無法有效去除。

國際癌症研究機構（IARC）已將赭曲霉毒素A列為「或可能令人類患癌」的第2B組物質。動物實驗證實，它可導致腎臟中毒、肝臟中毒及胚胎畸形。澳門法規訂明，咖啡中的赭曲霉毒素A最高限量為每公斤5微克。可喜的是，10款樣本全部未檢出該毒素，市民可安心飲用。

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澳門消委會測試10款咖啡評價⬇⬇⬇

即看10款安全名單

1. 捷成咖啡特級咖啡

規格：250克(g)

狀態：咖啡粉

標籤聲稱產地：澳門特區

零售價（澳門元）：54.00

檢測結果：✓

2. 星耀咖啡巴西 x 耶加雪菲特選烘焙咖啡粉

規格：250g

狀態：咖啡粉

標籤聲稱產地：澳門特區

零售價（澳門元）：62.00

檢測結果：✓

3. ILLY INTENSO BOLD ROAST GROUND COFFEE

規格：250g

狀態：咖啡粉

標籤聲稱產地：意大利

零售價（澳門元）：99.00

檢測結果：✓

4. KEY COFFEE DRIP ON SPECIAL BLEND

規格：80g(8g×10)

狀態：咖啡粉

標籤聲稱產地：日本

零售價（澳門元）：51.90

檢測結果：✓

5. 麥斯威爾手沖濾掛式咖啡（藍山風味）

規格：100g(10g×10)

狀態：咖啡粉

標籤聲稱產地：台灣地區

零售價（澳門元）：70.00

檢測結果：✓

6. MELITTA BLUE MOUNTAIN STYLE Fresh ground coffee

規格：500g

狀態：咖啡豆

標籤聲稱產地：德國

零售價（澳門元）：145.00

檢測結果：✓

7. TAYLORS OF HARROGATE HOT LAVA JAVA GROUND ROAST COFFEE 6

規格：200g

狀態：咖啡粉

標籤聲稱產地：英國

零售價（澳門元）：70.00

檢測結果：✓

8. UCC SHOKUNIN ONE DRIP SPECIAL BLEND COFFEE 18P

規格：126g(7g×18袋)

狀態：咖啡粉

標籤聲稱產地：日本

零售價（澳門元）：55.00

檢測結果：✓

9. UCC V-EST NO.5 COFFEE BEANS

規格：500g

狀態：咖啡豆

標籤聲稱產地：日本

零售價（澳門元）：196.90

檢測結果：✓

10. 片岡 BLENDY 深焙香濃濾掛式咖啡

規格：500g

狀態：咖啡豆

標籤聲稱產地：日本

零售價（澳門元）：196.90

檢測結果：✓

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市政署食品安全廳有關咖啡豆及咖啡粉之選購及食用健康衛生的7個建議：

向信譽良好的店鋪選購咖啡豆及咖啡粉。

留意咖啡豆及咖啡粉的包裝狀態，當中部分包裝設有單向排氣閥，不要購買食用包裝破損或沒有密封的食品。

仔細閱讀包裝上的產品標籤資料，包括食用期限及確認儲存條件要求。

開封後的食品需密封保存，並盡快食用。

正常的咖啡豆應色澤均勻，無明顯斑點、黴菌或蟲蛀痕跡。

打開包裝時應有撲鼻的咖啡香氣，無油膉味、黴味或酸敗味等氣味。

如對食物的衛生狀況及質量有疑慮，應立即停止食用。

資料來源：《澳門消費》

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