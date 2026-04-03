代糖「阿斯巴甜」易致癌？澳門消委會檢測香口膠/微型糖果 即看10款安全名單

不少港人習慣透過嚼食香口膠來保持口腔清新，而近年來，以甜味劑取代傳統糖分的無糖香口膠或微型糖果，因其「健康」形象而深受大眾歡迎。有見及此，澳門消費者委員會早前特意對市面上的相關產品進行了一項檢測，結果顯示，所抽檢的10款口香糖及微型糖果樣本，均未發現甜味劑含量超標的情況。

代糖「阿斯巴甜」易致癌？10款香口膠/微型糖果樣本全數合格

國際癌症研究機構、世界衞生組織和糧食及農業組織食品添加劑聯合專家委員會，早前將無糖甜味劑「阿斯巴甜」（Aspartame）歸類為「2B類致癌物」，即可能對人類致癌的物質。根據澳門消委會第355期《澳門消費》資料顯示，咀嚼香口膠或進食一粒帶有清新薄荷香氣的糖果，能即時紓緩緊張情緒或提升專注力；而在進食後未能即時刷牙清潔口腔的情況下，香口膠更可為人際關係密切的職場人士，避免因口氣帶來的尷尬場面。不過，香口膠含有糖分，對於需要控制體重或患有糖尿病的消費者而言，長期及經常食用或會造成負擔，因此近年以甜味劑取代糖分的無糖香口膠，逐漸受到消費者歡迎。

澳門消委會與市政署食品安全廳合作，針對香口膠及微型糖果中的甜味劑含量進行檢測，以了解是否存在超標情況。檢測結果顯示，所有受檢樣本的甜味劑含量均符合本澳第12/2018號行政法規《食品中甜味劑使用標準》，全部樣本未見異常。

10款香口膠/微型糖果安全名單：

10款香口膠/微型糖果安全名單

10款香口膠/微型糖果安全名單

10款香口膠/微型糖果安全名單

產品名稱（香口膠） 規格 產地 零售價* （澳門元） 爽浪無糖香口珠-超涼薄荷味 75.6克 台灣 $22.2 WRIGLEY'S DOUBLEMINT CHEWING GUM（PEPPERMINT） 40.5克 中國內地 $6.3 益達無糖香口珠-清涼薄荷味 28克 台灣 $9.5 產品名稱（微型糖果） Asahi MINTIA Breeze Frozen Aqua 22克 日本 $18.9 FISHERMAN'S FRIEND MINT FLAVOUR LOZENGES 25克 英國 $13.0 FRISK breath mint strong 105克 荷蘭 $57.9 IMPACT MINTS Peach flavoured Mints sugar free 14克 德國 $13.0 WRIGLEY'S Airwaves honey & lemon flavoured Candy 30克 印度 $5.3 WRIGLEY'S eclipse CHEWY MINTS MINTY LEMON FLAVOUR 45克 中國內地 $6.9 WRIGLEY'S Extra SUGARFREE MINTS FOREST BERRIES FLAVOUR 20克 中國內地 $8.9

* 不同零售點有價格差異。

選購食用香口膠/微型糖果5大要訣

市政署食品安全廳就香糖之選購及食用提供以下建議：

應向信譽良好的店舖購買香口膠；

並留意產品包裝上的食用期限、包裝是否完整，以及其存放環境與溫度是否合適；

購買前應仔細閱讀包裝上的標籤資料，注意其貯存方法、成分等資訊，以挑選合適的產品；特別需要注意的是，苯酮尿症患者不宜食用含有阿斯巴甜的產品；

購買後，應按照包裝上標示的保存方法妥善貯存；

若發現香口膠的衛生狀況或質量出現異常，便不應選購或食用。

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