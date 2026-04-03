代糖「阿斯巴甜」易致癌？澳門消委會檢測香口膠/微型糖果 即看10款安全名單
更新時間：11:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-03 HKT
不少港人習慣透過嚼食香口膠來保持口腔清新，而近年來，以甜味劑取代傳統糖分的無糖香口膠或微型糖果，因其「健康」形象而深受大眾歡迎。有見及此，澳門消費者委員會早前特意對市面上的相關產品進行了一項檢測，結果顯示，所抽檢的10款口香糖及微型糖果樣本，均未發現甜味劑含量超標的情況。
代糖「阿斯巴甜」易致癌？10款香口膠/微型糖果樣本全數合格
國際癌症研究機構、世界衞生組織和糧食及農業組織食品添加劑聯合專家委員會，早前將無糖甜味劑「阿斯巴甜」（Aspartame）歸類為「2B類致癌物」，即可能對人類致癌的物質。根據澳門消委會第355期《澳門消費》資料顯示，咀嚼香口膠或進食一粒帶有清新薄荷香氣的糖果，能即時紓緩緊張情緒或提升專注力；而在進食後未能即時刷牙清潔口腔的情況下，香口膠更可為人際關係密切的職場人士，避免因口氣帶來的尷尬場面。不過，香口膠含有糖分，對於需要控制體重或患有糖尿病的消費者而言，長期及經常食用或會造成負擔，因此近年以甜味劑取代糖分的無糖香口膠，逐漸受到消費者歡迎。
澳門消委會與市政署食品安全廳合作，針對香口膠及微型糖果中的甜味劑含量進行檢測，以了解是否存在超標情況。檢測結果顯示，所有受檢樣本的甜味劑含量均符合本澳第12/2018號行政法規《食品中甜味劑使用標準》，全部樣本未見異常。
10款香口膠/微型糖果安全名單：
|產品名稱（香口膠）
|規格
|產地
|
零售價*
（澳門元）
|爽浪無糖香口珠-超涼薄荷味
|75.6克
|台灣
|$22.2
|WRIGLEY'S DOUBLEMINT CHEWING GUM（PEPPERMINT）
|40.5克
|中國內地
|$6.3
|益達無糖香口珠-清涼薄荷味
|28克
|台灣
|$9.5
|產品名稱（微型糖果）
|Asahi MINTIA Breeze Frozen Aqua
|22克
|日本
|$18.9
|FISHERMAN'S FRIEND MINT FLAVOUR LOZENGES
|25克
|英國
|$13.0
|FRISK breath mint strong
|105克
|荷蘭
|$57.9
|IMPACT MINTS Peach flavoured Mints sugar free
|14克
|德國
|$13.0
|WRIGLEY'S Airwaves honey & lemon flavoured Candy
|30克
|印度
|$5.3
|WRIGLEY'S eclipse CHEWY MINTS MINTY LEMON FLAVOUR
|45克
|中國內地
|$6.9
|WRIGLEY'S Extra SUGARFREE MINTS FOREST BERRIES FLAVOUR
|20克
|中國內地
|$8.9
* 不同零售點有價格差異。
選購食用香口膠/微型糖果5大要訣
市政署食品安全廳就香糖之選購及食用提供以下建議：
- 應向信譽良好的店舖購買香口膠；
- 並留意產品包裝上的食用期限、包裝是否完整，以及其存放環境與溫度是否合適；
- 購買前應仔細閱讀包裝上的標籤資料，注意其貯存方法、成分等資訊，以挑選合適的產品；特別需要注意的是，苯酮尿症患者不宜食用含有阿斯巴甜的產品；
- 購買後，應按照包裝上標示的保存方法妥善貯存；
- 若發現香口膠的衛生狀況或質量出現異常，便不應選購或食用。
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