電動牙刷推介｜澳門消委會測試12款產品 持久/耐用/超防水 Oral-B/高露潔/Panasonic 邊款最好用？

電動牙刷越來越普及，但市面上品牌型號繁多，價格差異極大。澳門消費者委員會早前聯同橫琴粵澳深度合作區消費者協會測試12款電動牙刷，當中包括「Oral-B」、「高露潔」和「Panasonic」等熱門品牌。結果顯示，所有樣本在耐溫、防水及開關壽命等基本項目均符合標準，但在續航力、寧靜度及刷頭牢固度方面表現參差，消費者應如何選擇？

澳門消委會測試12款電動牙刷 持久/耐用/超防水

根據澳門消委會第391期《澳門消費》資料顯示，本次測試以一般消費者身份共購買12款電動牙刷樣本，，12款均為可拆卸刷頭的電動牙刷。品牌方面，包括有 Oral-B、高露潔 Colgate、Panasonic、PHILIPS、笑容加 usmile、徠芬 laifen、美的 Midea、舒克、羅曼 ROAMAN、力博得 Lebooo、冷酸靈和米家，樣本零售價由129.00元人民幣至1,399.00澳門元不等。

本次測試根據中國相關標準GB/T 40362-2021《電動牙刷一般要求和檢測方法》、GB/T 4208-2017《外殼防護等級(IP代碼)》和自定義測試方法，分別對以下8個項目進行測試：

電動牙刷刷頭耐溫性能：模擬電動牙刷在使用時接觸到溫水的情況。把樣本浸入50℃±2℃的溫水中20分鐘，再取出檢查樣本刷頭（含刷絲）的變化，結果顯示，12款樣本測試後，刷頭、刷毛形狀、顏色均無明顯變化，符合標準。

單絲彎曲恢復率：評估刷絲的使用壽命，單絲彎曲恢復率越高，代表刷毛的抗變形能力越強，長期使用不易出現捲曲、散開等問題。測試結果顯示，12款樣本的單絲彎曲恢復率在86%至90%之間，表現優秀。

插入式可拆卸刷頭牢固度：評估電動牙刷刷頭與刷柄連接部位在承受拉力時是否可以維持穩定連接、無意外鬆脫，實驗數值越高，牢固度越好。若電動牙刷刷頭與刷柄連接部份不牢固，使用者在使用時或會出現危險。結果顯示，12款樣本均符合標準。

▶最穩固：Laifen（52.986N）

▶較易鬆脫：羅曼 ROAMAN（9.434N）

開關使用壽命：若產品開關使用壽命短，在長期反覆按壓下出現接觸不良、回彈失效或功能異常，會導致產品性能下降，影響用者使用體驗。根據標準規定，樣本經過 5,000 次開關後，應能正常使用且無異常。結果顯示，12款樣本均符合標準，無接觸不良或功能異常。

噪聲：本項測試是測量電動牙刷在使用時的噪聲水平，實驗數值越低，表示產品運行時越安靜。結果顯示，12款樣本噪聲測試結果在 34.6dB(A) 至 59.7dB(A) 之間，全部合格。

▶最寧靜：usmile（34.6dB(A)）

▶最嘈吵：Panasonic（59.7dB(A)）、Oral-B（59.6dB(A)）

續航：測試在滿電的情況下啟動樣本並以最高檔位的刷牙模式連續運作，測試樣本從滿電狀態到電量耗盡無法正常工作的時間。結果顯示，12款樣本續航時長在68分鐘至536分鐘之間： ▶最長續航：米家（536分鐘）

▶300分鐘以上：米家、usmile（456分鐘）、Panasonic（326分鐘）

▶100至300分鐘：Oral-B（210分鐘）、高露潔（169分鐘）、羅曼（136分鐘）、力博得（118分鐘）、冷酸靈（112分鐘）、舒克（97分鐘）

▶少於100分鐘：美的（72分鐘）、Laifen（68分鐘） 防水（IPX7）：電動牙刷的防水性與產品安全性、耐用性及使用壽命息息相關。若防水性差，水分滲入機體內部，可能導致短路故障、腐蝕損壞等，本項測試按照標準中 IPX7 防水等級進行，結果顯示，12款全部合格，密封性能良好。

振動頻率：本項測試評估電動牙刷在電量充足狀態下，最高檔位時不同方向測出的振動頻率，各型號表現差異較大。

澳門消委會測試12款電動牙刷評價⬇⬇⬇

12款電動牙刷測試結果

1. 力博得智能牙刷3Pocket

型號：LBT-125002A

零售價：RMB 329.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：90%

插入式可拆卸刷頭牢固度：25.730

開關使用壽命：✓

噪聲：58.0dB(A)

續航：118min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：416Hz

Y軸最大振動頻率：416Hz

Z軸最大振動頻率：416Hz

2. 米家電動牙刷

型號：MES610

零售價：RMB 189.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：86%

插入式可拆卸刷頭牢固度：20.102

開關使用壽命：✓

噪聲：49.7dB(A)

續航：536min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：899Hz

Y軸最大振動頻率：180Hz

Z軸最大振動頻率：180Hz

3. 冷酸靈聲波電動牙刷

型號：P1000

零售價：RMB 488.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：89%

插入式可拆卸刷頭牢固度：14.030

開關使用壽命：✓

噪聲：50.7dB(A)

續航：112min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：396Hz

Y軸最大振動頻率：396Hz

Z軸最大振動頻率：396Hz

4. 美的Midea電動牙刷

型號：YM502

零售價：RMB 224.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：87%

插入式可拆卸刷頭牢固度：33.916

開關使用壽命：✓

噪聲：43.7dB(A)

續航：72min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：276Hz

Y軸最大振動頻率：276Hz

Z軸最大振動頻率：276Hz

5. 笑容加usmile P20電動牙刷

型號：usmile P20

零售價：RMB 218.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：90%

插入式可拆卸刷頭牢固度：28.034

開關使用壽命：✓

噪聲：34.6dB(A)

續航：456min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：245Hz

Y軸最大振動頻率：245Hz

Z軸最大振動頻率：245Hz

6. 高露潔光感白閃悅炫白藍光聲波震動電動牙刷

型號：GLINT GLOW

零售價：MOP 1,340.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：89%

插入式可拆卸刷頭牢固度：25.921

開關使用壽命：✓

噪聲：49.1dB(A)

續航：169min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：310Hz

Y軸最大振動頻率：310Hz

Z軸最大振動頻率：310Hz

7. Laifen掃振電動牙刷 SE

型號：LFTB01 SE

零售價：RMB 219.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：90%

插入式可拆卸刷頭牢固度：52.986

開關使用壽命：✓

噪聲：55.0dB(A)

續航：68min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：218Hz

Y軸最大振動頻率：655Hz

Z軸最大振動頻率：218Hz

8. 舒克 saky Pro 聲波電動牙刷

型號：T2

零售價：RMB 129.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：87%

插入式可拆卸刷頭牢固度：27.861

開關使用壽命：✓

噪聲：50.5dB(A)

續航：97min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：319Hz

Y軸最大振動頻率：319Hz

Z軸最大振動頻率：958Hz

9. 羅曼 ROAMAN 電動牙刷

型號：T1

零售價：RMB 239.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：88%

插入式可拆卸刷頭牢固度：9.434

開關使用壽命：✓

噪聲：50.5dB(A)

續航：136min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：881Hz

Y軸最大振動頻率：294Hz

Z軸最大振動頻率：294Hz

10. Oral-B iO SERIES 7

型號：TYPE 3768 IOM7.1A1.1BD

零售價：MOP 1399.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：89%

插入式可拆卸刷頭牢固度：28.155

開關使用壽命：✓

噪聲：59.6dB(A)

續航：210min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：712Hz

Y軸最大振動頻率：285Hz

Z軸最大振動頻率：285Hz

11. Panasonic Sonic Vibration Toothbrush

型號：EW-DL34-w

零售價：MOP 1000.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：89%

插入式可拆卸刷頭牢固度：22.180

開關使用壽命：✓

噪聲：59.7dB(A)

續航：326min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：235Hz

Y軸最大振動頻率：235Hz

Z軸最大振動頻率：235Hz

12. PHILIPS sonicare

型號：HX9911

零售價：MOP 1299.00

電動牙刷刷頭耐溫性能：✓

單絲彎曲恢復率：87%

插入式可拆卸刷頭牢固度：17.314

開關使用壽命：✓

噪聲：59.1dB(A)

續航：146min

防水（IPX7）：✓

X軸最大振動頻率：712Hz

Y軸最大振動頻率：285Hz

Z軸最大振動頻率：285Hz

選購電動牙刷3大要點

綜合測試結果，消費者可根據以下3點選擇適合自己的電動牙刷：

續航力：不想頻繁充電者，可優先考慮米家（536分鐘）、usmile（456分鐘）或Panasonic（326分鐘）。 寧靜度：對噪音敏感者，usmile（34.6dB）是最安靜選擇。 刷頭牢固度：Laifen表現最穩固。

資料來源：澳門消委會

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