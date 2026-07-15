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體壇早報｜西班牙挫法國晉決賽 卡尼否認將帥不和 曼聯官宣簽泰利文斯

足球世界
更新時間：07:52 2026-07-15 HKT
發佈時間：07:52 2026-07-15 HKT

西班牙率先晉身世界盃決賽！「狂牛軍團」今晨在4強大戰法國，上、下半場各入一球，以2：0擊敗對手。西班牙事隔16年再次晉身決賽，對手將是英格蘭和阿根廷的勝方。落敗的法國主帥迪甘斯，賽後承認技不如人，盛讚「西班牙令我們無法踢出自己的足球」。另一場4強將於今晚深夜上演，英格蘭隊長卡尼賽前反駁杜曹與比寧咸不和的傳聞，更指「外界總試圖製造分裂」。

英超方面，曼聯官方宣布簽入泰利文斯，雙方簽約5年。

樸路為西班牙射成2：0。路透社
樸路為西班牙射成2：0。路透社
麥巴比帶領的法國4強止步。路透社
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杜曹與比寧咸的賽後訪問成為話題。美聯社
杜曹與比寧咸的賽後訪問成為話題。美聯社
泰利文斯以3600萬鎊轉會費加盟曼聯。路透社
泰利文斯以3600萬鎊轉會費加盟曼聯。路透社

世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽

世界盃2026｜迪甘斯認技不如人 「西班牙令我們無法踢出自己的足球」

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