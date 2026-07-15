世界盃2026｜卡尼撐杜曹與比寧咸沒不和 「外界總試圖製造分裂」

英格蘭今晚深夜將與阿根廷爭入世界盃決賽，隊長哈利卡尼在賽前駁斥杜曹與比寧咸的不和傳聞。他表示：「外界總試圖製造分裂，似乎是英格蘭在大賽經常面對的情況。」

英格蘭在8強擊敗挪威後，主帥杜曹隨即在場上接受訪問，他坦言對於球隊的表現不滿，認為球隊贏得有點幸運。之後現場隨即找來入球功臣比寧臣接受訪問，並簡短覆述杜曹的說話，比寧咸當下的反應似乎並不認同杜曹的說話。

杜曹與比寧咸的賽後訪問成為話題。美聯社

英格蘭積極備戰鬥阿根廷的4強賽事。美聯社

卡尼強調英格蘭非常團結。路透社

比寧咸在8強後挪威後，即場接受訪問。路透社

「英格蘭在大賽經常面對不和說」

這番回應令外界猜測英格蘭內部是否出現不和，卡尼接受《BBC》訪問時表示：「剛踢完這樣一場比賽，只過了5分鐘就被問這樣的問題，而祖迪根本還不知道教練究竟說了什麼，你想他怎樣回答？我們剛經歷了一場苦戰。外界總是很容易試圖製造分裂。這似乎是英格蘭在大賽期間，經常出現的情況。但事實剛好相反。」

卡尼：非常欣賞杜曹的坦率

卡尼強調球隊非常團結：「我們能夠走到今天，就是因為整支球隊非常團結，這不只是球員，還包括教練和所有工作人員。」杜曹當日以「鬆散」形容英軍的表現，卡尼表現球隊上下均非常欣賞杜曹的坦率：「他是喜怒形於色的人，他每次說話都不是預預先準備好講稿，一切都是自然流露，你會因而相信他，相信他所說的話，也相信他的理念。」