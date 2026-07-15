Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜卡尼撐杜曹與比寧咸沒不和 「外界總試圖製造分裂」

足球世界
更新時間：05:34 2026-07-15 HKT
發佈時間：05:34 2026-07-15 HKT

英格蘭今晚深夜將與阿根廷爭入世界盃決賽，隊長哈利卡尼在賽前駁斥杜曹與比寧咸的不和傳聞。他表示：「外界總試圖製造分裂，似乎是英格蘭在大賽經常面對的情況。」

英格蘭在8強擊敗挪威後，主帥杜曹隨即在場上接受訪問，他坦言對於球隊的表現不滿，認為球隊贏得有點幸運。之後現場隨即找來入球功臣比寧臣接受訪問，並簡短覆述杜曹的說話，比寧咸當下的反應似乎並不認同杜曹的說話。

杜曹與比寧咸的賽後訪問成為話題。美聯社
杜曹與比寧咸的賽後訪問成為話題。美聯社
英格蘭積極備戰鬥阿根廷的4強賽事。美聯社
英格蘭積極備戰鬥阿根廷的4強賽事。美聯社
卡尼強調英格蘭非常團結。路透社
卡尼強調英格蘭非常團結。路透社
比寧咸在8強後挪威後，即場接受訪問。路透社
比寧咸在8強後挪威後，即場接受訪問。路透社

「英格蘭在大賽經常面對不和說」

這番回應令外界猜測英格蘭內部是否出現不和，卡尼接受《BBC》訪問時表示：「剛踢完這樣一場比賽，只過了5分鐘就被問這樣的問題，而祖迪根本還不知道教練究竟說了什麼，你想他怎樣回答？我們剛經歷了一場苦戰。外界總是很容易試圖製造分裂。這似乎是英格蘭在大賽期間，經常出現的情況。但事實剛好相反。」

卡尼：非常欣賞杜曹的坦率

卡尼強調球隊非常團結：「我們能夠走到今天，就是因為整支球隊非常團結，這不只是球員，還包括教練和所有工作人員。」杜曹當日以「鬆散」形容英軍的表現，卡尼表現球隊上下均非常欣賞杜曹的坦率：「他是喜怒形於色的人，他每次說話都不是預預先準備好講稿，一切都是自然流露，你會因而相信他，相信他所說的話，也相信他的理念。」

最Hit
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
14小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
14小時前
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
影視圈
14小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
2026-07-14 06:00 HKT
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽。路透社、美聯社
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽
足球世界
1小時前
路透社
世界盃2026｜十六強出局後僅一球員乘專機返國 巴西總統盧拉批國家隊「丟架」
即時國際
5小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
57歲彭羚素顏會好友黃偉文 零濾鏡自信曬魚尾紋 網民大讚優雅地老去
57歲彭羚素顏會好友黃偉文 零濾鏡自信曬魚尾紋 網民大讚優雅地老去
影視圈
14小時前
美籍男為阻航班起飛謊稱行李有炸彈 身藏電槍等武器涉至少4罪被捕
突發
6小時前
施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕
施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕
影視圈
15小時前