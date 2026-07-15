世界盃2026｜巴洛根重提紅牌被緩刑 「早知定引起巨大爭議」

早前國際足協接美國總統特朗普電話後，暫緩巴洛根紅牌的事件引起巨大爭議。「無辜」成為事件主角的巴洛根談及經過，坦言「我知道這定會引起很大的爭議，甚至可以感到隊友有點緊張」。

「可感受到隊友有點緊張」

巴洛根於世界盃32強對波斯尼亞一役，因嚴重犯規被直接紅牌驅逐，原本應自動停賽1場。可是，FIFA紀律委員會決定將他的停賽處分暫緩1年執行。這個決定引起廣泛批評，尤其是在外界得知美國總統特朗普致電FIFA促請對方審視決定，令爭議進一步升溫。其中歐洲足協（UEFA）形容這項決定是「前所未有、令人費解且毫無合理依據」。

巴洛根認為很難完全隔絕外界的聲音。路透社

巴洛根與比利時教練魯迪加西亞交談。路透社

巴洛根因為紅牌獲緩刑，能夠在鬥比利時一役上陣。路透社

巴洛根鬥波斯尼亞被罰紅牌。路透社

巴洛根接受《CBS》訪問時回顧事件：「我的第一個反應當然是很高興，可以回到球隊，但當我開始冷靜思考時，我知道這一定會引起巨大爭議。我甚至可以感受到隊友之間有點緊張，因為這種情況實在太罕見了。」

「外界的聲音很難完全隔絕」

這名摩納哥前鋒回想得知自己獲得緩刑的一刻，是在乘坐隊巴前往訓練的路上，「大家都在尖叫和歡呼」。但外界批評聲音不斷，他透露賽前心情：「愈接近比賽，我愈努力集中精神，但真的很困難。外界的聲音很難完全隔絕。我的隊友就像我的兄弟一樣，他們給了我很多支持和安慰。這件事並不是我能夠控制或改變的。」

今屆世界盃攻入3球的巴洛根，最終在16強鬥比利時正選上陣。原本不在該仗賽前部署內的巴洛根，突然能夠上陣，但他認為球隊快速地調整，最終落敗與這次爭議無關。他說：「當時真的很混亂，因為球隊訓練時，我根本不在比賽名單之內，我只是支援角色……但當得知我能夠重新回到球隊後，只要大家消化了這個消息，將工作和情緒分開其實不難。對比利時很困難，大家或會覺得賽果反映我們受到影響，但我知道球隊備戰時百分百專注。」