英超｜曼聯3600萬鎊簽泰利文斯 簽約至2031年

曼聯官方宣布，從阿士東維拉簽入比利時中場泰利文斯（Youri Tielemans），轉會費為3600萬鎊。雙方簽下一紙5年合約，泰利文斯表示：「這是我自從愛上足球以來，多年努力的成果。」

「自愛上足球以來，多年努力的成果」

29歲的泰利文斯說：「能夠加盟曼聯，實在難以用言語形容我有多自豪。加盟這家特別的球會，我感覺不可思議，這是我自愛上足球以來，多年努力的成果。」他希望能夠在曼聯爭奪錦標：「我很幸運曾經取得一些成就，但這只令我更渴望贏得更多冠軍。球會上下都展現出非常清晰的雄心，我們都決心在未來幾年爭奪最高榮譽。」

泰利文斯由維拉轉投曼聯。法新社

泰利文斯去季助維拉贏得歐霸盃。法新社

泰利文斯以3600萬鎊轉會費加盟曼聯。路透社

去季助維拉奪歐霸盃

泰利文斯在2023年以自由身由李斯特城加盟維拉，效力兩季共上陣134場，攻入10球。他曾協助維拉兩度取得歐聯資格，上季更在艾馬利帶領下奪得歐霸盃冠軍，並於決賽對弗賴堡射入先開紀錄一球。據報維拉並不希望賣走泰利文斯，但由於曼聯觸發了泰利文斯合約中的解約金條款，令維拉無法阻止這次交易。

曼聯足球總監韋確斯則表示：「泰利文斯在過去7年，一直是英超最優秀的中場之一。他擁有頂級技術能力，同時具備在曼聯取得成功所需的野心與心態。他發揮非常穩定，將為球隊帶來冷靜、創造力和領導能力。」