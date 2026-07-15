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世界盃2026｜迪甘斯認技不如人 「西班牙令我們無法踢出自己的足球」

足球世界
更新時間：07:23 2026-07-15 HKT
發佈時間：07:23 2026-07-15 HKT

奪冠大熱法國在世界盃不敵西班牙，4強止步。今場法國處於下風，主帥迪甘斯賽後承認，球隊在技術、戰術及體能各方面都被對手壓制，「必須稱讚西班牙，他們令我們無法踢出自己的足球」。

「發揮比平時稍差」

法國今場到82分鐘，才有第一次中目標埋門，最終以0：2不敵西班牙出局。殺入決賽的西班牙，將與英格蘭和阿根廷的勝方爭奪冠軍。法國主帥迪甘斯在賽後盛讚西班牙的表現：「這支西班牙隊非常強大，今晚他們也證明了這一點。」迪甘斯同時點評己隊的表現：「我們的發揮比平時稍為差了一點，技術失誤亦比之前幾場比賽更多，在體能方面，我們也慢了一步。」

找不到破解西班牙方法

迪甘斯認為面對實力頑強的西班牙，球隊必須踢出最佳水平，但今場各方面表現都未達標。而面對西班牙閱讀傳球路線及瓦解進攻的能力，法國始終無法建立比賽節奏。他說：「對方非常擅長組織進攻，同時亦能預判傳球方向，從而完成攔截。我們始終找不到破解方法。未能重現之前比賽所展現的進攻及技術水準，部分責任在我們自己身上，但同時亦必須稱讚西班牙，令我們無法踢出自己的足球。」

質疑判決 「球證真的具備4強執法水平嗎？」

雖然承認技不如人，但迪甘斯同時就球證的執法表示不滿，表質疑薩爾瓦多籍球證巴頓（Ivan Barton）的執法水平：「第四球證和第五球證都屬於最高水平，我在場邊也有和他們交流。但至於場上的球證，我不會多說什麼，我只想問你們一句：他真的具備執法世界盃4強的水平嗎？」

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