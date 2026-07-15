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世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽

足球世界
更新時間：04:59 2026-07-15 HKT
發佈時間：04:59 2026-07-15 HKT

世界盃4強首場，由法國大戰西班牙。西班牙上、下半場各入一球下，以2：0擊敗表現失準的法國。西班牙事隔16年再晉決賽，他們對上一次入決賽是2010年，並在該屆奪冠而回。西班牙的決賽對手，將是英格蘭和阿根廷的勝方。

法國16分鐘的反擊相當精彩，右路的奧士文尼丹比利接到隊友的傳球後，立即找到前線的麥巴比；但西班牙的後防緊纏麥巴比，最終化解了這次危機。

迪治尼犯錯 法國今屆首次先落後

但法國其後先失守。20分鐘，西班牙獲得12碼；法國守將迪治尼在禁區內控球，但他不知道耶馬從後殺上，轉身解圍時一腳踢落耶馬身上。12碼由奧耶沙巴爾操刀中鵠，助西班牙以1：0領先。這是法國在今屆首次先落後，而西班牙過去5次先開紀錄均保持不敗。

38分鐘，法國門將邁治蘭的傳球犯錯，被敵軍在前方截得皮球，之後西班牙幾下精彩的短傳配合，最終耶馬橫傳予門前的法比安雷斯，但後者被法國守將烏柏美卡奴力逼下起腳斜出。42分鐘，法國有一次接近單刀的機會，但西班牙門將烏尼西蒙及時跑出禁區外解圍。西班牙半場領先1：0。

樸路拉開比數 耶馬其後食詐糊

西班牙於58分鐘領先至2：0，他們幾下短傳後由丹尼爾奧莫直線交予柏度樸路，後者單刀面對邁治蘭起腳破網。西班牙之後繼續控制戰局，耶馬今場在右路令迪治尼顯得相當吃力，他於60分鐘接應直線在禁區內起腳，射遠柱破網，但耶馬走快半步，越位在先入球無效。

樸路為西班牙射成2：0。路透社
樸路為西班牙射成2：0。路透社
耶馬食詐糊。路透社
耶馬食詐糊。路透社
麥巴比帶領的法國4強止步。路透社
麥巴比帶領的法國4強止步。路透社

法國82分鐘才首次攻門中目標

法國之後稍為起色，麥巴比於67分鐘在禁區邊的射門，被古古列拿及時趕到，皮球改變方向斜出。直到這一刻為止，法國仍未有中目標埋門。法國於82分鐘有一次黃金機會，西班牙烏尼西蒙走出禁區外頭槌解圍，皮球落在左路的杜伊的腳下，但後者未能把握空門機會，太遲起腳被回防的西班牙球員擋到；這是法國今場第一次攻門中目標。

法國面對西班牙出色的防守，破門乏力。奧士文尼丹比利於下半場補時5分鐘的射門，被西蒙輕鬆接實。最終法國以0：2告負，4強止步。西班牙事隔16年再次殺入世界盃決賽，他們對上一次入決賽是2010年，該屆擊敗荷蘭贏得錦標；西班牙的決賽對手將是英格蘭和阿根廷的勝方。

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