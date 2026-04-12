體壇早報｜阿仙奴爭標現暗湧 利物浦挫富咸 巴塞領先皇馬9分

阿仙奴於英超爭標出現暗湧，主場以1：2不敵般尼茅夫，國內聯賽及盃賽吞下3連敗。阿迪達賽後難掩失望，認為球隊在基本細節處理極差。利物浦則以2：0擊敗富咸，17歲的安古莫夏個人表演為球隊開紀錄。西甲方面，巴塞隆拿以4：1擊敗愛斯賓奴，趁次席的皇家馬德里早一場和波失分，將榜首優勢拉開9分。拜仁慕尼黑亦於德甲拉開榜首優勢，作客以5：0擊敗聖保利，領先次席的多蒙特12分。

阿仙奴國內聯賽及盃賽吞3連敗。美聯社

安古莫夏助利物浦打開紀錄。美聯社

耶馬今場貢獻1入球2助攻。美聯社

拜仁將德甲單季入球紀錄暫時推前至105球。美聯社

英超｜阿仙奴主場吞敗爭標現暗湧 阿迪達：當頭棒喝

英超｜17歲安古莫夏個人表演建功 利物浦2：0富咸

西甲｜耶馬創球會最年輕百場上陣紀錄 巴塞挫愛斯賓奴 拉開皇馬9分

德甲｜拜仁慕尼黑5：0聖保利 破德甲單季入球紀錄

沙特聯｜C朗建功助艾納斯14連勝創紀錄 榜首領先5分