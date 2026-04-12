沙特聯｜C朗建功助艾納斯14連勝創紀錄 榜首領先5分
更新時間：06:35 2026-04-12 HKT
發佈時間：06:35 2026-04-12 HKT
發佈時間：06:35 2026-04-12 HKT
有基斯坦奴朗拿度坐鎮的艾納斯，周六在沙特聯賽延續強勢，作客以2：0輕取艾科多。艾納斯將連勝紀錄改寫成14場創球會紀錄，聯賽尚餘6輪下，領先次席希拉爾5 分。
葡萄牙雙星先後建功
開賽15分鐘，41歲的C朗拿度禁區內破門，為艾納斯先拔頭籌。這也是這名葡萄牙前鋒今季在24場聯賽中攻入的第24個球。換邊後僅兩分鐘，他的葡萄牙同胞祖奧菲歷斯補射入網，為球隊奠定2：0勝局。
艾納斯自2019年後便未嘗奪得聯賽冠軍，這也是C朗拿度自2022年12月加盟以來，帶領球隊爭奪首座重要錦標的最佳機會，他加盟至今尚未取得任何錦標。艾納斯今場以2：0擊敗艾科多後，以24勝1和3負得73分排在榜首，領先次席的希拉爾5分；聯賽尚餘6輪。
最Hit
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
2026-04-10 19:36 HKT
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
2026-04-11 06:00 HKT
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
2026-04-10 12:58 HKT