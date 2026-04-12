西甲｜耶馬創球會最年輕百場上陣紀錄 巴塞挫愛斯賓奴 拉開皇馬9分
更新時間：05:34 2026-04-12 HKT
發佈時間：05:34 2026-04-12 HKT
發佈時間：05:34 2026-04-12 HKT
巴塞隆拿把握次席的皇家馬德里早一日和波失分，進一步拉開榜首優勢。巴塞今晨主場迎戰愛斯賓奴，以4：1輕取對手，聯賽尚餘7輪下，目前在榜首領先9分。
耶馬獻1入球2助攻
今仗焦點落在年僅18歲272天的拉明耶馬身上，他成為巴塞史上達成最年輕達成百次上陣的球員，創造紀錄之餘，他今場還貢獻1入球2助攻。先是開賽9分鐘，耶馬開出右路角球，助攻費倫托利斯頂入成1：0。25 分鐘，耶馬以腳背傳直線，助攻費倫托利斯梅開二度，巴塞半場領先兩球。
換邊後愛斯賓奴扳回一城，客軍一次右路傳中被巴塞後衛艾歷加西亞阻截，但皮球彈出禁區頂無人地帶，愛斯賓奴中場普爾羅辛奴衝前起腳射成1：2。但巴塞於末段發力，先是耶馬於87分鐘射入空門，隨後拉舒福特於89分鐘接應傳中窩利射門，鎖定4：1勝局。
早一日，次席的皇家馬德里以1：1賽和基羅納失分，令巴塞今晨贏波後將榜首優勢拉開至9分。巴塞戰績為26勝1和4負得79分，皇馬則以22勝4和5負得70分排次席。愛斯賓奴則以10勝8和13負得38分，暫列第10位。
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