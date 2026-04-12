英超｜17歲安古莫夏個人表演建功 利物浦2：0富咸

利物浦今晨主場迎戰富咸，有小將安古莫夏建功，以2：0擊敗對方，各項賽事3連敗告終。安古莫夏以17歲225日之齡，成為「紅軍」歷來於晏菲路出戰英超的最年輕入球球員。

利物浦開賽初段有兩記較接近攻門，但13分鐘沙拿的窄角度施射被富咸門將賓特尼奴化解，加普於20分鐘的遠射又斜出。富咸則於33分鐘有一次近磅埋門，哈利威爾遜的施射僅僅高出。

沙拿於40分鐘建功，為利物浦射成2：0。美聯社

安古莫夏助利物浦打開紀錄。美聯社

安古莫夏今場表現出色。美聯社

沙拿40分鐘奠勝

36分鐘是安古莫夏的個人表演時間，他在左路施展腳法，最後一下向右一拖，再隨即起右腳彎入遠柱網仔，為利物浦領先至1：0之餘，他個人亦創下於晏菲路出戰英超最年輕入球球員的紀錄。利物浦4分鐘後拉開比數，沙拿接應加普橫傳第一時間起射，攻門尼奴的十指關。紅軍最終憑這兩個入球，以2：0擊敗富咸，各項賽事3連敗告終。利物浦賽後以15勝7和10負得52分，排在第5位。富咸則以13勝5和14負得44分，暫列第11位。

史洛特：單對單是安古莫夏強項

領隊史洛特賽後盛讚安古莫夏：「單對單是他的強項，隨著他獲得更多上陣時間，亦更好地展示他這個特點。他每一秒的上陣時間，都是值得的。」利物浦將於周二歐聯主場迎戰巴黎聖日耳門，之後接著的周日於英超與愛華華合演「默西賽德郡」打吡。史帥對於球隊今仗保持清白之身表示高興，「這是踏入接下來重要一周的最佳第一步，我們6日內踢3場，恢復極之重要，但我們已經準備就緒」。