德甲｜拜仁慕尼黑5：0聖保利 破聯賽單季入球紀錄

拜仁慕尼黑周六德甲作客聖保利，以5：0大勝對手。由於次席多蒙特同日以0：1不敵利華古遜，拜仁在聯賽僅餘5輪下，優勢已拉開至12分。

拜仁大勝聖保利。美聯社

拜仁將榜首優勢拉開至12分。美聯社

拜仁將德甲單季入球紀錄暫時推前至105球。美聯社

拜仁需要兼顧周中歐聯8強次回合硬撼皇家馬德里，今場作客聖保利收起哈利卡尼，這無礙他們取勝。客軍穆斯亞拿開紀錄，他於9分鐘接應干拉特賴馬的傳中頭槌破網；這記入球亦是拜仁今季聯賽第101球，平了球會在1971-72球季創下的德甲單季最高入球紀錄。拜仁半場帶著1球領先回更衣室。

單季轟105球 聯賽尚餘5輪

拜仁於易邊後僅花8分鐘便改寫歷史。甘美治開出右路罰球，聖保利球員於前柱頭槌解圍變跣後助攻，拜仁由哥列斯卡攻門破網，攻入第102球刷新德甲紀錄。隨後的比賽完全由拜仁主宰：米高奧利斯於75秒後禁區邊射地波入網；65分鐘，拜仁前場逼迫得手，最終由尼高拉斯積遜於近門建功成4：0。拜仁於89分鐘再次逼搶成功，今次由拉菲爾古里路將皮球送入網窩，最終以5：0大勝，將德甲單季入球紀錄暫時推前至105球。

早場出戰的多蒙特則主場以0：1不敵利華古遜，令拜仁慕尼黑在榜首優勢進一步拉開。拜仁賽後以24勝4和1負得76分排榜首，領先多蒙特12分；聯賽尚餘5輪。聖保利則以6勝7和16負得25排第16位，需要為護級而戰。