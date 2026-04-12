英超｜阿仙奴主場吞敗爭標現暗湧 阿迪達：當頭棒喝

阿仙奴昨晚於英超主場以1：2不敵般尼茅夫，國內聯賽及盃賽吞下3連敗。領隊阿迪達認為今場敗仗是「當頭棒喝，在一些基本細節處理極差」。

阿迪達賽後難掩失望。美聯社

阿仙奴國內聯賽及盃賽吞3連敗。美聯社

阿仙奴1：2般尼茅夫。美聯社

「兵工廠」賽後以9分領先次席的曼城，但比對方踢多兩場；周中戰畢歐聯次回合後，接下來的周日即會與「藍月」對碰，爭標出現暗湧。昨晚不敵般尼茅夫後，阿迪達難掩失望：「這就像被人狠狠地往臉上揍了一拳，表現令人極度失望，我對球員們正是如此誠實地說。這並沒有灰色地帶，我們在一些非常基本的細節，處理極差，讓比賽變得混亂且難以控制。我們必須反思並承受這種痛苦的感覺。」

約基利斯：球場草地或太乾

阿仙奴前鋒約基利斯在比賽末段曾錯失扳平良機，他賽後向《BBC》表示：「我們末段有一些機會，但老實說，球場草地可能有點太乾，這對我們沒有幫助。當然，我們需要在把握機會上，做得更好。我仍然充滿信心，對於是役失利毋須太過介懷，而是應該向前看。」