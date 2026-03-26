體壇早報｜曼聯女足歷史性首戰歐聯8強　小C朗有望加盟皇馬青年隊

曼聯女足歷史性首戰歐聯8強，於奧脫福雖有隊長莉迪絲亞點球建功兩度扳平，但末段遭拜仁絕殺，以2：3惜負；而男足方面，卡域克將率隊赴愛爾蘭進行4天集訓，藉空窗期力保來年歐聯席位。另一方面，前利物浦主帥高普澄清無意接掌皇馬，重申留任紅牛足球總監，但自言「執教生涯未完」留伏線。西甲方面，皇馬深陷醫療大烏龍，基利安麥巴比膝傷竟被掃描錯腳，導致誤診帶傷上陣，韌帶傷情堪憂。此外，C朗家族傳來喜訊，15歲長子小C朗已參與皇馬U16訓練，有望重返皇馬青訓營延續傳奇。

小C朗前途無可限量。法新社

曼聯將會到愛爾蘭集訓。美聯社

曼聯若要再晉一級，難度不小。美聯社

麥巴比在上場聯賽後備上陣。美聯社

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