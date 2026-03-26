歐聯女足｜曼聯歷史性首戰8強 首回合2：3不敵拜仁慕尼黑

曼聯女足自2018年重組後，本季終於迎來隊史里程碑，首次歷史性殺入歐聯女足8強。 周三晚在男足隊主場奧脫福球場與德國勁旅拜仁慕尼黑上演首回合賽事，「紅魔」雖然兩度落後、兩度頑強扳平，但末段防線失守，最終以2：3不敵對手。這場敗仗意味著曼聯若要延續歐聯夢，必須在4月1日作客安聯球場時上演反勝奇蹟。

這場歷史性的對決開局僅2分鐘便開紀錄。曾效力車路士的丹麥前鋒柏妮夏達（Pernille Harder），憑藉速度優勢甩開曼聯隊長莉迪絲亞（Maya Le Tissier）後冷靜破網，為拜仁反客為主先開紀錄。主隊穩住陣腳後發動反擊，拜仁球員在禁區內犯手球，球證直指12碼點，紅魔隊長莉迪絲亞頂住壓力，射成1：1完半場。

隊長莉迪絲亞一度替曼聯扳平。美聯社

曼聯若要再晉一級，難度不小。美聯社

谷川萌萌子為拜仁射入致勝一球。美聯社

曼聯兩度落後下一度追平。美聯社

曼聯曾兩度落後下追平

進入下半場，比賽節奏依然緊湊。夏達在60分鐘過後再度展現世界級前鋒本色，突破對方越位陷阱後單刀，再射破網對手，拜仁領先2：1。然而，曼聯女足再次展現頑強心理質素，僅僅5分鐘後，便由龍迪絲（Hanna Lundkvist）接應傳中近門頭槌再次追成2：2。

戰至84分鐘，拜仁換入日本小將谷川萌萌子（Momoko Tanikawa），這名20歲新星在禁區邊緣接應回傳後，起腳拉出一記刁鑽的地波，射入球門底角，拜仁再度領先。最終曼聯以一球之差憾負，若要延續歐聯夢，紅魔鬼必須在4月1日作客安聯球場時擊敗拜仁，才有機會晉級。

巴塞女足大炒皇馬

同日歐聯8強上演西班牙「國家打吡」，巴塞隆拿作客以6：2大炒皇家馬德里，晉級4強機會高唱入雲。