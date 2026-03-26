足球｜高普否認接掌皇馬傳聞 自言「執教生涯未完」

目前擔任紅牛（Red Bull）全球足球總監的高普，周一在德國出席活動時正式否認接替皇家馬德里帥位的傳聞。儘管這名58歲的德國名帥強調目前在紅牛過得非常平靜，但他亦語帶玄機地表示，自己的教練生涯「還沒有完全結束」，為未來重返場邊留下了伏筆。

暫無意離開紅牛體系

自2024年離開利物浦以來，高普的一舉一動始終是球壇焦點。針對近期與皇馬的傳聞，高普對《MagentaTV》直言那是「一派胡言」：「如果皇馬真的打來，大家早就知道了。他們連一次電話都沒打過，甚至沒聯絡過我的經紀人。」當被問及未來是否會執掌德國國家隊時，他重申現階段完全沒有考慮，但也補上一句：「誰知道未來幾年會發生什麼？但我現在確實沒有任何（執教）計劃。」

高普親自否認執教皇馬的傳聞。法新社

高普曾帶領利物浦橫掃英格蘭球壇。法新社

高普現時擔任紅牛全球足球總監。法新社

紅牛高層力撐：高普正全面深耕足球哲學

高普於2025年1月接任紅牛足球總監，負責監展包括萊比錫、薩爾斯堡及紐約紅牛在內的全球球會網絡。紅牛總裁Oliver Mintzlaff隨即發表聲明，斥責高普離隊的傳聞「完全是無稽之談」，並強調高普正與各球會教練及體育總監緊密合作，持續開發紅牛的足球哲學，是該職位的最佳人選。

回顧過去，高普曾帶領利物浦奪得英超及歐聯冠軍，當年因「能量耗盡」決定離職。儘管其經紀人曾暗示曼聯與車路士曾提出邀請（兩球會均否認），但高普目前顯然享受在幕後指點江山的模式，短期內未必會重拾教鞭。