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西甲｜15歲小C朗隨皇馬青訓營訓練　或隨父親腳步伐加盟銀河艦隊

足球世界
更新時間：05:51 2026-03-26 HKT
發佈時間：05:51 2026-03-26 HKT

皇家馬德里青訓基地周二迎來了一個熟悉的「新面孔」。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的15歲長子「小C朗」（Ronaldo Jr）正式參與了皇馬U16梯隊的訓練。據悉，這名目前效力於沙特球會艾納斯（Al Nassr）青訓營的前鋒，極有可能將正式加盟皇馬青年軍。

C朗料將再次帶領葡萄牙出戰世界盃決賽周。法新社
C朗料將再次帶領葡萄牙出戰世界盃決賽周。法新社
小C朗前途無可限量。法新社
小C朗前途無可限量。法新社
小C朗已代表葡萄牙青年隊上陣。法新社
小C朗已代表葡萄牙青年隊上陣。法新社

小C朗此前曾隨父親轉戰祖雲達斯及曼聯的青訓系統，展現出不俗的足球天賦。雖然他出生於美國，但去年已首度獲得葡萄牙U15國家隊徵召，隨後更跳級參與U17賽事。若最終落實加盟皇馬，他將回到父親成就巔峰之地。C朗曾皇馬效力九季，並留下438場射入450球的隊史紀錄。

C朗勢領葡萄牙戰世盃

與此同時，41歲的C朗依然在國際賽場創造歷史。身為國家隊隊長，他已為葡萄牙出戰226場並射入143球，更帶領球隊奪得2016歐國盃及三屆歐國聯冠軍（包括最近的2024-25球季），並極有機會再次帶領葡萄牙出戰今個夏天舉行的世界盃決賽周。現時父子兩人同時活躍於頂級球壇，令外界日益期待未來是否會出現父子同場的壯舉。

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