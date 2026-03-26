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西甲｜皇馬離譜醫療失誤！麥巴比檢查「照錯腳」　帶傷上陣3場恐加劇傷情

足球世界
更新時間：04:59 2026-03-26 HKT
發佈時間：04:59 2026-03-26 HKT

皇家馬德里近日爆出嚴重醫療醜聞，據報當家球星基利安麥巴比在去年12月受傷後，醫療團隊竟對其健康的右腳進行了MRI掃描。由於「檢查結果」顯示無礙，麥巴比在隨後3場比賽中全程帶傷上陣，直到發現錯誤後，才證實其左膝後側韌帶部分撕裂。

這宗荒謬的失誤源於12月7日皇馬不敵切爾達的賽事，當時麥巴比膝蓋受撞擊後出現發炎。醫療人員在隨後的檢查中掃描了錯誤的腿部，導致傷勢被誤診為無礙。這名27歲的前鋒隨後在2025年底前的3場比賽中踢滿90分鐘，甚至在帶傷情況下追平了基斯坦奴朗拿度（C朗）單年59球的球會紀錄。

艾比路迪對麥巴比的使用相當小心。美聯社
艾比路迪對麥巴比的使用相當小心。美聯社
麥巴比今季受到膝傷困擾。美聯社
麥巴比今季受到膝傷困擾。美聯社
麥巴比在上場聯賽後備上陣。美聯社
麥巴比在上場聯賽後備上陣。美聯社

帶傷強行復出

直到12月31日，皇馬才發布正式醫療報告，將傷勢模糊地描述為「膝蓋扭傷」，並採取保守治療。然而，麥巴比的傷勢反覆顯然影響了球隊戰績。他在1月西班牙超級盃決賽對巴塞隆拿時後備上陣14分鐘，皇馬最終以2：3落敗，這場失利也直接導致了沙比阿朗素烏紗不保。新帥艾比路亞上任後，對麥巴比的使用極為謹慎。儘管麥巴比在2月造出上陣8場入9球驚人數據，但其膝蓋疼痛感時有時無，甚至需前往巴黎接受進一步治療。

在經歷了3月份連續缺陣5場比賽後，麥巴比已於上周二對曼城的歐聯賽事中復出，後備上陣21分鐘助球隊晉級8強。目前，他已前往美國隨法國國家隊備戰，預計將在3月26日鬥巴西，以及29日鬥哥倫比亞的友賽上陣。

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