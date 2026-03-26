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英超｜曼聯棄沙特友賽改飛愛爾蘭集訓　卡域克誓領軍保歐聯席位

足球世界
更新時間：06:28 2026-03-26 HKT
發佈時間：06:28 2026-03-26 HKT

英超進入最後衝刺階段，曼聯官方確認將於4月6日至9日前往愛爾蘭，進行為期4天的封閉式集訓。「紅魔」在領隊卡域克帶領下，聯賽暫時排第3，球隊希望利用這段賽事空窗期，在都柏林郊區進行高強度備戰，力衝下季歐聯資格。

24天免戰期

由於曼聯早前在聯賽盃及足總盃都提早出局，加上本季無緣歐洲賽事，球隊在賽程上出現了巨大的空檔。自上周五2：2賽和般尼茅夫後，下一場賽事要等到4月13日主場迎戰列斯聯，中間有長達24天的免戰期。據悉，球會曾考慮前往沙特阿拉伯踢商業友賽以填補空檔，但卡域克最終拍板前往氣候與英國相近的愛爾蘭，務求在遠離卡寧頓基地干擾的環境下，集中提升球員的體能與戰術執行力。

曼聯將會到愛爾蘭集訓。美聯社
曼聯將會到愛爾蘭集訓。美聯社
曼聯有機會可以取得下季歐聯入場券。美聯社
曼聯有機會可以取得下季歐聯入場券。美聯社
卡域克希望紅魔能到與英國天氣相同的地方集訓。美聯社
卡域克希望紅魔能到與英國天氣相同的地方集訓。美聯社

目前曼聯在聯賽剩餘7場賽事，由於英超本季極大機會獲得5個歐聯席位，卡域克的任務非常明確，就是守住現有的領先優勢。這名代理主帥上任後表現出色，執教10場比賽錄得7勝2和僅1負，若能帶領球隊重返歐聯，其「轉正」呼聲將日益高漲。

這並非曼聯首次在季中造訪愛爾蘭，此行更帶有濃厚的歷史傳承意味。早在1963年，為避開英國罕見的嚴寒天氣與結冰球場，曼聯傳奇教頭畢士比爵士（Matt Busby）曾多次率隊赴愛爾蘭訓練及作賽。

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