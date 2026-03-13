Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇早報｜維拉成英超歐戰唯一贏家　特朗普指伊朗不適合出戰世界盃

更新時間：07:29 2026-03-13 HKT
發佈時間：07:29 2026-03-13 HKT

在剛結束的歐戰之夜，英超球隊命運迥異：阿士東維拉成為本周英超球會唯一贏家，憑藉射手屈堅斯下半場的關鍵頭槌，於歐霸16強首回合以1：0險勝里爾佔得先機；同樣出戰歐霸的諾定咸森林強攻無果，反被米迪蘭特的曹圭成絕殺，主場以0：1飲恨；水晶宮則於歐協聯悶和AEK拉亞拿卡。

場外政局同樣震盪體壇，美國總統特朗普公開表示伊朗隊參加 2026 世界盃並「不合適」，料伊朗將無緣出戰世界盃決賽周。熱刺則深陷連環危機，除了門將堅士基不滿被「公開處刑」求去，球會更因嚴峻的降班威脅，被迫宣佈延後下季季票的續約期限，更衣室與管理層皆面臨前所未有的動盪。

歐霸｜屈堅斯一箭定江山 維拉作客1：0 險勝里爾

歐霸｜諾定咸森林圍攻未果0：1不敵米迪蘭特 曹圭成後備建功

英超｜熱刺門將堅士基傳季後離隊　遭「公開處刑」擬外借尋求重生

英超｜熱刺宣布延後季票續約期限 待聯賽身份「塵埃落定」再決定

世界盃｜特朗普指伊朗參賽「不合適」 伊朗憂球員安全受威脅

