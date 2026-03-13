英超｜熱刺宣布延後季票續約期限 待聯賽身份「塵埃落定」再決定

熱刺現時面對自1977年以來最嚴峻的降班威脅，球會日前正式宣布，將2026-27球季的季票續約截止日期延長至今年6月7日。公告中，熱刺承認目前英超席位懸而未決，決定讓球迷在完全清楚球隊明年是踢英超還是英冠後，再決定是否繼續「課金」支持。

熱刺在2026年至今尚未贏得任何一場聯賽，目前排名第16位，距離降班區僅剩1分差距。球會在致球迷的電郵中表示，雖然根據章程應於3月中旬開啟續約流程，但考慮到目前男足一線隊面臨的嚴重局勢，在與球迷諮詢委員會（FAB）及球迷組織（THST）討論後，決定將期限延至5月24日英超閉幕戰、主場對愛華頓的兩周後。

熱刺如下季降至英冠作賽，球會收入將會大減。美聯社

杜陀上任後，熱刺仍未嘗一勝。美聯社

熱刺宣布將延遲季票持有者的續期期限。美聯社

球迷焦慮爆發 票價凍結難掩降班恐慌

儘管熱刺早已宣布下季將凍結票價，但球迷的焦慮並未平息。在3月初的會議紀錄中，球迷代表明確指出支持者對「可能不再參與頂級聯賽」感到極度不安，並質疑若不幸降班，票價應如何調整。目前熱刺球場最便宜的成年季票為856英鎊，最貴則達2367英鎊。

熱刺近期表現慘不忍睹，周二剛在歐聯16強首回合以2：5慘敗給馬德里體育會。本周末他們將作客強敵利物浦，隨後在3月22日與護級直接對手、排第17位的諾定咸森林，上演關乎命運的「6分波」大戰。