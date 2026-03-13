世界盃｜特朗普指伊朗參賽「不合適」 伊朗憂球員安全受威脅

隨着2026年世界盃臨近，美伊緊張局勢讓體育賽事蒙上陰影。美國總統特朗普（Donald Trump）周四在社交媒體表示，雖然「歡迎」伊朗國家隊參加世界盃，但考慮到球員的「生命安全」，目前讓他們參賽並「不合適」。此前，伊朗體育部長早前已明確表示，在當前局勢下，伊朗將不會參賽。

本屆世界盃由美、加、墨三國合辦，伊朗原定於6月15日起在洛杉磯及西雅圖分別對戰紐西蘭、比利時及埃及。然而，自美國與以色列對伊朗發動軍事行動，導致其最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）身亡後，伊朗隨即以導彈報復，雙方關係降至冰點。

特朗普指伊朗並不適合出戰今屆世界盃決賽周。美聯社

若伊朗缺席今屆世界盃決賽周，對球會來說將會是重大損失。法新社

伊朗女子國家隊日前出戰女子亞洲國家盃。法新社

FIFA候補名額成焦點

伊朗體育部長多尼亞馬利（Ahmad Donyamali）周二接受訪問時強硬表示：「鑑於這個腐敗政府刺殺了我們的領袖，我們在任何情況下都沒有合適條件參加世界盃。我們的孩子（球員）並不安全。」儘管國際足協（FIFA）主席恩芬天奴曾轉述特朗普「歡迎競賽」的說法，但特朗普周四在Truth Social的發文顯然轉向保守，強調安全考量高於一切，認為伊朗並不適合參與今屆世界盃決賽周。

若這支連續四屆入圍決賽週的中東勁旅最終選擇退出，FIFA將有權決定替補球隊。目前尚不清楚哪支球隊會獲邀作替補。現時距離世界盃決賽周開賽僅剩三個月，這場政治風波無疑為世界盃增添了巨大變數。