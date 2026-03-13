歐霸｜諾定咸森林圍攻未果0：1不敵米迪蘭特 曹圭成後備建功

諾定咸森林周四在歐霸盃16強首回合吃悶棍，儘管全場佔盡優勢，卻因門前把握力欠佳，在比賽末段更被米迪蘭特的韓國前鋒曹圭成（Cho Gue-Sung）一箭定江山，主場以 0：1 飲恨。森林必須在下周四作客丹麥時擊敗對方，才能晉級8強。

今場比賽於森林主場城市球場的舉行，主隊開賽後迅速掌控節奏，艾利諾安達臣（Elliot Anderson）在領隊域陀彭利拿（Vitor Pereira）的戰術體系下表現活躍，多次策動威脅傳球。上半場森林創造了大量機會，但伊戈捷西斯（Igor Jesus）及奧馬利赫捷臣（Omari Hutchinson）的射門均被對方門將奧拉夫臣（Elias Olafsson）神勇化解。半場雙方互無紀錄。

基比斯韋特孤掌難鳴。美聯社

曹圭成攻入全場唯一入球。美聯社

曹圭成頂破森林大門一刻。美聯社

曹圭成80分鐘一錘定音

換邊後森林加強壓力，幾乎將米迪蘭特壓制在半場內。最接近入球的機會出現在奧拉艾拿（Ola Aina）近門起腳，但皮球竟省中隊友基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）彈出。久攻不下的森林在80分鐘後體力下降，客軍乘勢反擊，最終由後備入替的曹圭成，在禁區內無人看管下接應傳中，泰山壓頂式頂入全場唯一入球，帶領米特蘭特爆冷以1：0勝出。這場失利令森林晉級之路蒙上陰影，下周他們將會作客丹麥出戰次回合，必須勝出才能保持出線希望。

水晶宮悶和AEK拉亞拿卡

另一支英超球會水晶宮，於歐協聯主場迎擊塞浦路斯球會AEK拉亞拿卡，雖然全場圍攻對手，但在一眾鋒將忘帶射門鞋下，僅與對方踢成0：0。兩軍將於下周再戰。