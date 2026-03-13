英超｜熱刺門將堅士基傳季後離隊　遭「公開處刑」擬外借尋求重生

熱刺年輕門將堅士基（Antonin Kinsky）的熱刺生涯，恐怕已走到盡頭。在周二對陣馬德里體育會的歐聯「慘案」中，堅士基僅上陣17分鐘便被領隊杜陀（Igor Tudor）換走。據悉，這場「公開羞辱」令他心灰意冷，並已計劃在今夏轉會窗尋求離隊。

在熱刺以2：5慘敗馬體會的歐聯夜，堅士基經歷了職業生涯最恥辱的17分鐘。杜陀在球隊開賽連失三球後，隨即將這名22歲門將換走。最令人寒心的是，堅士基含淚離場時，杜陀完全沒有給予任何安慰或眼神接觸，這種「公開處刑」式的調動引發球壇強烈抨擊，連前曼聯名將迪基亞亦發文聲援。

堅士基在馬德里經歷了猶如災難的一夜。美聯社

杜陀提早換走堅士基的做法遭到外界批評。美聯社

堅士基被換走時，隊長羅美路上前鼓勵。美聯社

認為在杜陀治下已無前途

《電訊報》報道，堅士基已徹底心灰意冷。此前他曾兩度申請外借尋求正選機會，均遭球會拒絕。然而，在球隊防線整體失準的情況下，他感到自己被當成了唯一代罪羔羊。在杜陀現時的高壓執教風格下，堅士基認為自己在熱刺已無前途，並計劃於今夏轉會窗開啟後強烈要求離隊，以重建崩潰的自信。

堅士基的離隊意願反映了熱刺更衣室的極度低迷。球會目前聯賽護級命懸一線，連季票續約都因降班威脅而被迫延期，壞消息接踵而來。若熱刺來季最終要降班英冠，對球會上下而言，將會是徹頭徹尾的災難。