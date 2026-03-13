Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜熱刺門將堅士基傳季後離隊　遭「公開處刑」擬外借尋求重生

足球世界
更新時間：04:43 2026-03-13 HKT
發佈時間：04:43 2026-03-13 HKT

熱刺年輕門將堅士基（Antonin Kinsky）的熱刺生涯，恐怕已走到盡頭。在周二對陣馬德里體育會的歐聯「慘案」中，堅士基僅上陣17分鐘便被領隊杜陀（Igor Tudor）換走。據悉，這場「公開羞辱」令他心灰意冷，並已計劃在今夏轉會窗尋求離隊。

在熱刺以2：5慘敗馬體會的歐聯夜，堅士基經歷了職業生涯最恥辱的17分鐘。杜陀在球隊開賽連失三球後，隨即將這名22歲門將換走。最令人寒心的是，堅士基含淚離場時，杜陀完全沒有給予任何安慰或眼神接觸，這種「公開處刑」式的調動引發球壇強烈抨擊，連前曼聯名將迪基亞亦發文聲援。

堅士基在馬德里經歷了猶如災難的一夜。美聯社
堅士基在馬德里經歷了猶如災難的一夜。美聯社
杜陀提早換走堅士基的做法遭到外界批評。美聯社
杜陀提早換走堅士基的做法遭到外界批評。美聯社
堅士基被換走時，隊長羅美路上前鼓勵。美聯社
堅士基被換走時，隊長羅美路上前鼓勵。美聯社

認為在杜陀治下已無前途

《電訊報》報道，堅士基已徹底心灰意冷。此前他曾兩度申請外借尋求正選機會，均遭球會拒絕。然而，在球隊防線整體失準的情況下，他感到自己被當成了唯一代罪羔羊。在杜陀現時的高壓執教風格下，堅士基認為自己在熱刺已無前途，並計劃於今夏轉會窗開啟後強烈要求離隊，以重建崩潰的自信。

堅士基的離隊意願反映了熱刺更衣室的極度低迷。球會目前聯賽護級命懸一線，連季票續約都因降班威脅而被迫延期，壞消息接踵而來。若熱刺來季最終要降班英冠，對球會上下而言，將會是徹頭徹尾的災難。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜穆傑塔巴：區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊 官媒指哈梅內伊妻子仍生還｜持續更新
即時國際
4小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
21小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
10小時前
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
14小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
21小時前
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
影視圈
8小時前
2026全球最佳城市｜上海第2名僅輸南半球「這裡」 香港排15
2026全球最佳城市｜上海第2名僅輸南半球「這裡」 香港排15
即時國際
13小時前