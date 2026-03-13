Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸｜屈堅斯一箭定江山 維拉作客1：0 險勝里爾

阿士東維拉在周四的歐霸盃16強首回合中，憑當家射手奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）下半場的頭槌建功，作客以1：0險勝里爾。這場勝利不僅結束了維拉各項賽事4場不勝的頹勢，更讓艾馬利（Unai Emery）的球隊佔據晉級的先機。

上半場雙方表現乏善可陳，比賽陷入僵局，最具威脅的攻勢僅有主隊老將基奧特（Olivier Giroud）的一次門前頭槌擦柱而出。維拉在首45分鐘甚至沒有錄得任何中目標射門，直到比賽進入下半場才迎來轉機。

屈堅斯一箭定江山。美聯社
屈堅斯比賽中有單刀機會，惟未能把握。美聯社
阿士東維拉終止4場不勝。美聯社
維拉4場不勝告終

戰至62分鐘，維拉終於把握住全場第一次中目標機會。貝安迪亞（Emiliano Buendia）頭槌二傳，屈堅斯突破越位，在失去平衡前順勢一頂，頂出靚弧線，並越過里爾門將奧沙（Berke Özer）頭頂入網。領先後的維拉士氣大振，繼續向主隊狂攻，先有阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）遠射中柱，屈堅斯及後亦有一次單刀機會，奈何二人都未能把握。

最終維拉保住1：0 的領先優勢到完場。兩軍將於下周四再戰，若維拉晉級，他們在8強的對手將是意甲的博洛尼亞或羅馬。

