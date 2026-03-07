體壇早報｜利物浦、皇馬齊贏波 曼聯票價加5％引發抗議
更新時間：07:32 2026-03-07 HKT
發佈時間：07:32 2026-03-07 HKT
發佈時間：07:32 2026-03-07 HKT
英格蘭足總盃16強於今晨上演，利物浦以3：1淘汰狼隊闖8強，報卻聯賽落敗之仇。西甲方面，皇家馬德里則憑華維迪於補時絕殺，以2：1險勝切爾達，保持爭標希望。另一方面，曼聯宣布連續4年加季票價格，更擬遷走600名季票座位，並將改建為貴賓席，引發球迷組織強烈抗議。此外，森林前主帥戴治（Sean Dyche）被炒後首度開腔，炮轟球員抱怨訓練太累是找藉口，並指「鍵盤戰士」帶風向導致其被炒。
西甲｜華維迪94分鐘絕殺 皇馬 2：1 險勝切爾達保爭標希望
英超｜曼聯連續4年票價加5% 減600座位改建貴賓席引球迷憤怒
英超｜森林前主帥戴治轟鍵盤戰士帶風向 不滿球員抱怨訓練太辛勞
最Hit
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身 66歲竟滲少女味雍容華貴 同場前TVB主播被比下去？
2026-03-06 09:00 HKT