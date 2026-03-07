Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇早報｜利物浦、皇馬齊贏波　曼聯票價加5％引發抗議

足球世界
更新時間：07:32 2026-03-07 HKT
發佈時間：07:32 2026-03-07 HKT

英格蘭足總盃16強於今晨上演，利物浦以3：1淘汰狼隊闖8強，報卻聯賽落敗之仇。西甲方面，皇家馬德里則憑華維迪於補時絕殺，以2：1險勝切爾達，保持爭標希望。另一方面，曼聯宣布連續4年加季票價格，更擬遷走600名季票座位，並將改建為貴賓席，引發球迷組織強烈抗議。此外，森林前主帥戴治（Sean Dyche）被炒後首度開腔，炮轟球員抱怨訓練太累是找藉口，並指「鍵盤戰士」帶風向導致其被炒。

安德魯羅拔臣為利物浦先開紀錄。美聯社
華維迪於補時建功，替皇馬絕殺對手。美聯社
在卡域克的帶領下，曼聯有力爭取下季的歐聯資格。美聯社
戴治僅帶領森林114天便被辭退。法新社

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

