英足盃｜利物浦3：1挫狼隊闖8強　報聯賽一敗之仇

利物浦於周五舉行的英格蘭足總盃第5圈賽事中，憑藉下半場發力連入3球，最終以3：1擊敗狼隊，報回數日前聯賽落敗之仇，打入8強。這場勝利為領隊史洛特（Arne Slot）保住了本季爭奪獎盃的希望，而久違正選的贏波功臣安德魯羅拔臣（Andy Robertson）更以表現回擊了早前離隊傳聞。

沙拿連續兩場對狼隊都取得入球。美聯社

居迪斯鍾斯為紅軍「埋齋」。美聯社

安德魯羅拔臣為利物浦先開紀錄。美聯社

雙方上半場表現沉悶，但換邊後利物浦在10分鐘內連下兩城。戰至55分鐘，本季失去正選位置、一度傳出在1月加盟熱刺的羅拔臣，接應居迪斯鍾斯（Curtis Jones）傳送，於25碼外施展遠射破網，取得自去年9月以來首個入球。領先後的紅軍得勢不饒人，僅95秒後，這名蘇格蘭隊長再交出漂亮助攻，由穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）近門射入，連續兩場對狼隊都取得入球，將比數改寫成2：0。

下周中轉戰歐聯撼加拉塔沙雷

比賽末段，居迪斯鍾斯在禁區邊緣起腳破網，將比數拉開至 3：0。雖然狼隊由韓國前鋒黃喜燦在補時階段追回一球，但仍難阻利物浦取得8強席位。最終利物浦以3：1贏波晉級，對目前聯賽排第6的他們而言，足總盃與歐聯已成最後奪標希望。足總盃晉級的利物浦，下周二將轉戰歐聯16強，作客土耳其挑戰加拉塔沙雷，隨後將回到英超主場迎戰近況惡劣的熱刺。