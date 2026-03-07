Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯連續4年票價加5% 減600座位改建貴賓席引球迷憤怒

足球世界
更新時間：05:29 2026-03-07 HKT
發佈時間：05:29 2026-03-07 HKT

曼聯周五向季票持有者發送電郵，宣佈2026-27球季票價將上調 5%，這已是球會連續第4年加價。球會表示加價是為了應對通脹及維持球隊競爭力，但同時宣佈將移走600個座位，以騰出空間擴建「貴賓款待區」（Hospitality），隨即引發球迷組織強烈不滿。

根據新方案，下季奧脫福球場的所有區域票價均會上調，成年人每場比賽平均加價2英鎊，16歲以下青少年則加1英鎊。此外，位於波比查爾頓爵士看台（Sir Bobby Charlton Stand）的600個普通季票座位將被遷往球場其他區域，除了為滿足歐洲足協（UEFA）對教練席的改裝要求外，主要目的是增加更具利潤的貴賓款待座位。

奧脫福球場的容量超過74000人，為英超容量最大的球場。法新社
在卡域克的帶領下，曼聯有力爭取下季的歐聯資格。美聯社

球迷組織轟球會唯利是圖：忍無可忍

曼聯球迷組織「MUST」發表聲明表達強烈遺憾，指球會無視了要求凍結票價的呼籲：「支持者付出的代價越來越高，而這已經球會是連續第4年加價，我們認為應適可而止。那600名被強行遷移的忠實球迷理所當然會感到憤怒，球會必須更好地對待他們。」

球會亦作出部分讓步，包括未有進一步收緊季票的使用率限制（維持19場聯賽須出席或轉讓至少16場），並宣佈在下季歐洲賽（若取得資格）重新引入作客取票制度。曼聯強調，加價所得將持續投資於球隊建設及設施改善，以實現重返歐洲巔峰的目標。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

