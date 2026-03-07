英超｜森林前主帥戴治轟鍵盤戰士帶風向　不滿球員抱怨訓練太辛勞

諾定咸森林前主帥戴治（Sean Dyche）在遭解僱一個月後首度開腔，直言「完全不理解」老闆馬里納基斯（Evangelos Marinakis）解僱他的決定。他將失敗歸咎於「鍵盤戰士」散播謠言，更炮轟現代球員諸多藉口，甚至連基本的逼搶都需要重新教導。

「無法理解被炒決定」

戴治在森林僅執教114天，最終因戰績低迷及更衣室內亂下台。他在Podcast節目中拿出數據護航，指在其執教期間，森林的場均得分若換算成全季排名，應位列英超第12位：「從分析和事實來看，我無法理解被炒的決定。」他指現今執教球會相當吃力不討好，同時表示網上10%的極端言論經常被媒體放大報道，扭曲了球會的現實處境。

戴治僅帶領森林114天便被辭退。法新社

域陀彭利拿為森林今季第4名主帥。美聯社

森林剛在聯賽逼和曼城。美聯社

批球員藉口多

對於更衣室傳出球員不滿其訓練強度過高，戴治反擊稱接手時森林是英超體能表現最差的球隊：「我不明白從何時開始，努力訓練球員竟然成了一件壞事？」他更不點名批評一名森林球員，指對方在輸球後抱怨不清楚戰術要求：「你出身自頂級青訓系統，現在竟然告訴我不知道如何逼搶？上周贏 3：0 時你明明就知道！足球界的藉口文化已經失控。」

森林現時由前狼隊主帥域陀彭利拿執教，他亦是球會在今季內的第4名主帥。現時森林在英超排名17，僅領先處於降班區的韋斯咸1分，形勢屬水深火熱。