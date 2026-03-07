歐聯｜比寧咸、麥巴比料將缺陣　皇馬首回合迎曼城現隱憂

皇家馬德里將在歐聯16強硬撼曼城，但在首回合大戰前夕卻傳來不利消息。外媒報道，球隊兩大核心祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及基利安麥巴比（Kylian Mbappe）均無法在馬德里主場上演的首回合賽事中上陣。

22歲的英格蘭中場比寧咸自2月初鬥華列簡奴受傷後一直缺陣，據悉其腿筋傷勢比預期複雜，他本周已在皇馬首席軍醫陪同下，前往倫敦尋求專家意見，預計復出需時6至8周，目標是趕及3月17日的次回合賽事，甚至更現實的目標是22日的馬德里打吡。

祖迪比靈咸已養傷多時。法新社

麥巴比為今季皇馬的首席射手。美聯社

皇馬在西甲踢多場下，落後巴塞隆拿1分。美聯社

麥巴比膝傷反覆 恐缺席英法友誼賽

至於法國巨星麥巴比則受左膝韌帶扭傷困擾，自12月起已多次感到疼痛。他近日回到巴黎接受更多醫療意見，雖然初步排除手術可能，但皇馬醫療團隊擔心過早復出會令傷勢惡化。這對主宰皇馬進攻命脈的雙子星何時回歸仍是未知數，不僅影響歐聯戰局，更可能缺席3月底的國際賽期。

英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）及法國隊均將在月中公佈名單，以備戰世界盃前最後一個集訓期，但兩大王牌目前皆處於養傷狀態，將同時影響英法兩國備戰。比寧咸今季為皇馬射入6球，麥巴比則維持其高效，共取得38個入球，兩人的缺陣無疑令皇馬進攻火力嚴重受挫。