Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜比寧咸、麥巴比料將缺陣　皇馬首回合迎曼城現隱憂

足球世界
更新時間：06:02 2026-03-07 HKT
發佈時間：06:02 2026-03-07 HKT

皇家馬德里將在歐聯16強硬撼曼城，但在首回合大戰前夕卻傳來不利消息。外媒報道，球隊兩大核心祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及基利安麥巴比（Kylian Mbappe）均無法在馬德里主場上演的首回合賽事中上陣。

22歲的英格蘭中場比寧咸自2月初鬥華列簡奴受傷後一直缺陣，據悉其腿筋傷勢比預期複雜，他本周已在皇馬首席軍醫陪同下，前往倫敦尋求專家意見，預計復出需時6至8周，目標是趕及3月17日的次回合賽事，甚至更現實的目標是22日的馬德里打吡。

祖迪比靈咸已養傷多時。法新社
祖迪比靈咸已養傷多時。法新社
麥巴比為今季皇馬的首席射手。美聯社
麥巴比為今季皇馬的首席射手。美聯社
皇馬在西甲踢多場下，落後巴塞隆拿1分。美聯社
皇馬在西甲踢多場下，落後巴塞隆拿1分。美聯社

麥巴比膝傷反覆　恐缺席英法友誼賽

至於法國巨星麥巴比則受左膝韌帶扭傷困擾，自12月起已多次感到疼痛。他近日回到巴黎接受更多醫療意見，雖然初步排除手術可能，但皇馬醫療團隊擔心過早復出會令傷勢惡化。這對主宰皇馬進攻命脈的雙子星何時回歸仍是未知數，不僅影響歐聯戰局，更可能缺席3月底的國際賽期。

英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）及法國隊均將在月中公佈名單，以備戰世界盃前最後一個集訓期，但兩大王牌目前皆處於養傷狀態，將同時影響英法兩國備戰。比寧咸今季為皇馬射入6球，麥巴比則維持其高效，共取得38個入球，兩人的缺陣無疑令皇馬進攻火力嚴重受挫。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
11小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
10小時前
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
11小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
16小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
影視圈
13小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:39
伊朗局勢｜特朗普：除非伊朗無條件投降 否則不會達成任何協議｜持續更新
即時國際
2小時前
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
影視圈
10小時前