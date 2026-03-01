體壇早報｜曼城、利物浦齊勝 卡尼入兩球助拜仁挫多蒙特 耶馬首次戴帽

曼城在英超以1：0險勝列斯聯後續排次席，落後榜首的阿仙奴2分。利物浦則以5：2大勝韋斯咸，紅軍3次憑角球攻勢入波，領隊史洛特表示感到欣慰。至於護級的般尼主場迎戰賓福特，落後3球下熱血扳平，但最終被賓福特絕殺；主隊今場有兩個入球被VAR吹走。

德甲榜首大戰，拜仁有哈利卡尼梅開二度下，以3：2反勝多蒙特。西甲方面，耶馬職業生涯首次連中三元，帶領巴塞以4：1擊敗維拉利爾。

英超｜曼城險勝續2分落後阿仙奴 哥帥為爭標減壓：歐聯資格是主要目標

英超｜利物浦5：2韋斯咸 3次角球入波史洛特感欣慰

英超｜般尼連追3球後遭賓福特絕殺 VAR兩次吹走入球

德甲｜卡尼梅開二度入今季第45球 拜仁反勝多蒙特領先11分

耶馬成西甲本世紀最年輕首次戴帽球員 巴塞隆拿4：1挫維拉利爾穩坐榜首