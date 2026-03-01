英超｜利物浦5：2韋斯咸 3次角球入波史洛特感欣慰

利物浦昨晚在英超與韋斯咸合演入球騷，「紅軍」其中3個入球來自角球，最終以5：2大勝。領隊史洛特賽後對球隊死球終於入波，感到非常欣慰。

上半場死球入3球

利物浦今季死球欠效率，但今場「紅軍」有3次來自角球攻勢的入球。5分鐘，利物浦一次左路角球，韋斯咸球員頭槌解圍不遠，皮球再輾轉之下落在艾基迪基的腳下，他接應賴恩格雲貝治的傳送起腳破網，為紅軍打開紀錄。24分鐘，到雲迪積克接應左路角球頂入。43分鐘，今次到右路角球，艾基迪基在遠柱傳予麥亞里士打，後者窩利抽入。利物浦半場領先3：0。

雲迪積克憑角球攻勢，為利物浦頂成2：0。法新社

史洛特對球隊有死球入波感到欣慰。法新社

利物浦5：2韋斯咸。法新社

韋斯咸下半場表現有起色，49分鐘便憑湯馬士蘇錫克接應左路傳中鏟射入網，追近比數至1：3。但70分鐘「鎚仔幫」防線再次失守，加普在左路推大位起右腳，皮球省中人改變方向溜入遠柱。75分鐘，今次到韋斯咸憑角球入波，兩軍球員前柱大漏之下，伏兵尾柱的卡斯迪蘭奴斯頭槌破網，追至落後2：4。82分鐘，加普的通透直線交予右路的謝利美費林邦，後者右路傳中逼得韋斯咸守將阿素迪沙斯擺烏龍。

史洛特：一切回到正常

利物浦最終以5：2大勝韋斯咸，以14勝6和8負得48分暫時升上第5位，比第6位的車路士踢多場。韋斯咸則繼續在降班區，以4勝7和15負得25分排第18位。紅軍領隊史洛特賽後表示：「我們有3個入球來自死球，感到非常欣慰，這是己隊取勝的原因。一切回到正常，之前我們實在太不幸了。」