耶馬成西甲本世紀最年輕首次戴帽球員 巴塞隆拿4：1挫維拉利爾穩坐榜首

西甲前列大戰，榜首的巴塞隆拿主場迎戰第4位的維拉利爾。主隊憑拉明耶馬造出職業生涯首次「帽子戲法」，以4：1大勝對手。賽後巴塞在榜首領先少踢1場的皇家馬德里4分，確保今輪後繼續領跑。

以18歲230天之齡破紀錄

現年18歲230天的耶馬，今仗表現光芒四射。28分鐘，他先接應費明盧比斯的直線單刀破門。37分鐘，再次是來費明盧比斯的傳送，耶馬再精彩地於右路突破，變速推入中路連過兩關起腳破網，助巴塞半場以2：0領先回更衣室。換邊後維拉利爾一度反撲，49分鐘憑柏比古爾在角球混戰中，近門建功追成1：2。隨後客隊更有扳平機會，巴塞門將祖安加西亞出迎失誤，但前鋒艾約斯佩雷斯面對空門射斜。

利雲度夫斯基埋齋。法新社

耶馬職業生涯首次「戴帽」。法新社

耶馬連中三元。法新社

利雲度夫斯基埋齋

戰至末段，後備入替的柏迪助巴塞重奪掌控權，送出一記通透直線助耶馬完成「帽子戲法」，巴塞領先3：1。這亦是耶馬本季第13個西甲入球，其職業生涯至今為球會及國家隊已累積貢獻101個入球與助攻。根據Opta數據，耶馬更以18歲230天之齡，成為本世紀西甲最年輕完成首次「帽子戲法」的球員。

巴塞於91分鐘再次攻破維拉利爾大門，利雲度夫斯基接應祖利斯古迪的單刀橫傳，輕鬆射入他今季第11個聯賽入球，為巴塞鎖定4：1勝局。巴塞賽後以21勝1和4負得64分續排榜首，領先少踢一場的皇馬4分；皇馬今輪將會主場迎戰基達菲。