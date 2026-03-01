Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城險勝續2分落後阿仙奴 哥帥為爭標減壓：歐聯資格是主要目標

足球世界
更新時間：05:58 2026-03-01 HKT
發佈時間：05:58 2026-03-01 HKT

曼城繼續對阿仙奴步步進逼。「藍月」今晨於英超作客列斯聯，憑安東尼施美安一箭定江山，以1：0小勝對手，賽後續以2分落後榜首的阿仙奴。

列斯聯3次黃金機會

列斯聯上半場有數次黃金機會，3分鐘，卡維特利雲接應右路傳中，無人看管下單刀面對曼城門將當拿隆馬，但他第一時間鏟射斜出。17分鐘，再次是卡維特利雲的機會，他接應後場傳送，力敵對方守將下轉身起腳，但再次斜出。主隊在39分鐘再次有單刀黃金機會，但班頓艾朗臣起腳被出迎的當拿隆馬封走。

哥迪奧拿為爭標減壓。法新社
哥迪奧拿為爭標減壓。法新社
施美安一箭定江山。法新社
施美安一箭定江山。法新社
卡維特利雲上半場有兩次機會，但未能把握。法新社
卡維特利雲上半場有兩次機會，但未能把握。法新社

施美安一箭定江山

曼城到40分鐘才有第一次近磅埋門，奧萊利接應右路傳中無人看管下近門頭槌攻門，被列斯聯門將卡爾達路化解。先開紀錄的仍是藍月，上半場補時兩分鐘，施美安接應右路傳中鏟射入網，為客軍取得1：0領先回更衣室。

法基激烈投訴被逐

下半場72分鐘曼城一次左路角球，馬克古希的近門頭槌，被達路飛盡撲走。88分鐘到列斯聯的角球機會，但查卡比祖爾的頭槌僅僅斜出，無緣扳平。最終列斯聯以0：1落敗，領隊法基更在球證鳴笛後，衝入球場激烈投訴被罰紅牌。險勝的曼城賽後以18勝5和5負得59分續排次席，落後榜首的阿仙奴2分。列斯聯則以7勝10和11負得31分暫列第15位。

夏蘭特因傷缺陣 哥帥：未知歸期

今場曼城缺少尖刀夏蘭特，這名挪威前鋒因傷沒有隨隊出征。領隊哥迪奧拿賽後被問及愛將傷勢，他表示希望對方能盡快復出，但目前未知確實歸期。哥帥對於爭標為球隊減壓：「一場一場踢，我們實在要應付太多賽事。取得歐聯資格是球隊最主要的目標，因為我們過去10年都有出席。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
00:43
伊朗局勢︱杜拜棕櫚島酒店疑被飛彈碎片擊中 入口起火冒濃煙・有片
即時國際
6小時前
美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲
01:15
伊朗局勢︱特朗普：哈梅內伊已死 對伊朗軍事行動至少持續一星期︱不斷更新
即時國際
剛剛
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
路透社
伊朗局勢｜以色列官員：哈梅內伊已死並找到遺體  伊朗：他仍在指揮戰事
即時國際
1小時前
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
飲食
19小時前
蔡思貝官方資料被TVB刪除疑正式離巢  曾被封「最不受歡迎視后」  傳獲猛人照顧準備嫁人？
蔡思貝官方資料被TVB刪除疑正式離巢  曾被封「最不受歡迎視后」  傳獲猛人照顧準備嫁人？
影視圈
9小時前
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
影視圈
13小時前
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
好人好事
22小時前