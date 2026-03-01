英超｜曼城險勝續2分落後阿仙奴 哥帥為爭標減壓：歐聯資格是主要目標

曼城繼續對阿仙奴步步進逼。「藍月」今晨於英超作客列斯聯，憑安東尼施美安一箭定江山，以1：0小勝對手，賽後續以2分落後榜首的阿仙奴。

列斯聯3次黃金機會

列斯聯上半場有數次黃金機會，3分鐘，卡維特利雲接應右路傳中，無人看管下單刀面對曼城門將當拿隆馬，但他第一時間鏟射斜出。17分鐘，再次是卡維特利雲的機會，他接應後場傳送，力敵對方守將下轉身起腳，但再次斜出。主隊在39分鐘再次有單刀黃金機會，但班頓艾朗臣起腳被出迎的當拿隆馬封走。

哥迪奧拿為爭標減壓。法新社

施美安一箭定江山。法新社

卡維特利雲上半場有兩次機會，但未能把握。法新社

施美安一箭定江山

曼城到40分鐘才有第一次近磅埋門，奧萊利接應右路傳中無人看管下近門頭槌攻門，被列斯聯門將卡爾達路化解。先開紀錄的仍是藍月，上半場補時兩分鐘，施美安接應右路傳中鏟射入網，為客軍取得1：0領先回更衣室。

法基激烈投訴被逐

下半場72分鐘曼城一次左路角球，馬克古希的近門頭槌，被達路飛盡撲走。88分鐘到列斯聯的角球機會，但查卡比祖爾的頭槌僅僅斜出，無緣扳平。最終列斯聯以0：1落敗，領隊法基更在球證鳴笛後，衝入球場激烈投訴被罰紅牌。險勝的曼城賽後以18勝5和5負得59分續排次席，落後榜首的阿仙奴2分。列斯聯則以7勝10和11負得31分暫列第15位。

夏蘭特因傷缺陣 哥帥：未知歸期

今場曼城缺少尖刀夏蘭特，這名挪威前鋒因傷沒有隨隊出征。領隊哥迪奧拿賽後被問及愛將傷勢，他表示希望對方能盡快復出，但目前未知確實歸期。哥帥對於爭標為球隊減壓：「一場一場踢，我們實在要應付太多賽事。取得歐聯資格是球隊最主要的目標，因為我們過去10年都有出席。」